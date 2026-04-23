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健康網》前味全龍教練尼爾托心臟病逝 醫：遠離4危險因子是保命之道

2026/04/23 16:04

前味全龍教練尼爾托（Tom Nieto）因心臟病辭世，享年65歲。（資料照）

前味全龍教練尼爾托（Tom Nieto）因心臟病辭世，享年65歲。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前味全龍教練尼爾托（Tom Nieto）驚傳辭世，於3月27日因心臟病辭世，享年65歲。味全龍今天也透過官方社群發文悼念，表達深切的哀悼與不捨。衛生福利部曾表示，8成心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，提醒缺乏運動、不健康飲食所引起的三高；過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心臟病與中風等疾病的主要危險因子，並建議日常生活掌握4原則，也是最好的保命之道。

4大規律新生活運動顧健康

心血管疾病是現代人健康威脅之一，除前味全教練尼爾托，前立委鄭余鎮等名人均曾因此離世。衛福部曾於網站發文表示，遠離不運動、不健康飲食、肥胖等危險因子，均可預防心臟病與中風的過早死亡。呼籲預防心臟血管疾病的王道，就是從以下4大項「規律新生活運動」做起，有助遠離健康威脅。

1.健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每週累積150分鐘的中度身體活動（例如快走、慢走、騎自行車）、控制體重（BMI）、好睡眠，是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

2.戒除不良生活嗜好：研究發現，就算每天只抽1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成。另外，WHO統計，2016年全球因酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中有19%死於心血管疾病。建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶（水）代酒也是健康聰明的選擇。

3.控制三高慢性病：已有三高者，更應積極採行健康生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

4.定期健康檢查：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，建議善加利用。

辨識心血管疾病急性徵兆

衛福部提醒，心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風，均是危及生命之緊急狀況。若出現相關狀況，應牢記中風症狀FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）儘快就醫。

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