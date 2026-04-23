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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

英國推「世代禁菸」 國健署：將蒐國際經驗審慎評估

2026/04/23 15:36

國健署表示，面對國際新興政策，會持續蒐集國際經驗進行評估，並與社會各界充分溝通。（記者羅碧攝）

國健署表示，面對國際新興政策，會持續蒐集國際經驗進行評估，並與社會各界充分溝通。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕英國國會日前通過「菸草與電子煙法案（Tobacco and Vapes Bill）」，提出「世代禁菸」構想，未來將禁止2009年1月1日（含）之後出生者購買菸品，引發各界關注台灣是否跟進。對此，衛福部國民健康署表示，將持續蒐集國際經驗進行評估，在兼顧國人健康、社會共識及政策可行性的前提下審慎研議。

衛福部長石崇良今天在立法院回應媒體詢問時表示，「世代禁菸」屬重大政策變革，涉及社會接受度與執行面問題，仍需廣泛討論，後續將請國健署進一步研究相關作法與影響。

國健署回應，近年國際間確實出現不同菸害防制作法，各國多依其社會背景與公共衛生需求採取相應措施。台灣現階段已透過《菸害防制法》強化管理，包括全面禁止電子煙等類菸品，並結合校園宣導、違規查緝、網路販售監測及戒治輔導等措施，從源頭與使用端降低風險，持續加強青少年保護。

從成效觀察，國健署指出，2024年國人吸菸行為調查顯示，成年人吸菸率已由2008年的21.9%降至12.8%，降幅達41.6%。但進一步分析發現，男性吸菸率自18歲後隨年齡逐步攀升，女性則在40至49歲出現上升趨勢，顯示不同族群吸菸行為仍具差異，年輕族群養成吸菸習慣的問題仍需關注。

在二手菸暴露方面，隨著室內禁菸政策推動，18歲以上成人於室內公共場所的二手菸暴露率已降至2024年的3.2%。不過，吸菸者轉往室外非禁菸場所吸菸，曾一度使相關暴露率上升，近年則呈現逐漸下降趨勢。

國健署強調，對於是否跟進「世代禁菸」等新興政策，將持續蒐集各國推動經驗與實施成效，並與社會各界充分溝通，在兼顧健康促進、社會接受度與執行可行性的前提下審慎評估，持續精進我國菸害防制策略。

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