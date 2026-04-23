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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》食物成分表愈長愈要警覺 醫警：超加工吃多恐害心血管出事

2026/04/23 15:02

桃園文新診所院長戴曉芙表示，超加工食品常含多種添加物，長期高頻攝取恐增心血管與中風風險，別讓這類食品占據每日飲食大宗；圖為情境照。（圖取自freepik）

桃園文新診所院長戴曉芙表示，超加工食品常含多種添加物，長期高頻攝取恐增心血管與中風風險，別讓這類食品占據每日飲食大宗；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌，為求方便，經常在超商買三餐或點心。然而，桃園文新診所院長戴曉芙提醒，「挑個方便的，結果仔細一看，有些東西比想像中複雜得多。」零食、泡麵、雞塊、早餐穀片看似方便無害，超加工食品常含高糖、高油與多種添加物，研究發現攝取過多，恐增加心血管疾病與中風風險，民眾別因方便卻吃出健康風險。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，他最近買點心時，順手翻了幾樣包裝食品背後的成分表，本來只是想挑個方便的，結果仔細一看，有些東西比想像中複雜得多。事實上，餅乾、蛋糕、調味乳、早餐穀片、雞塊、熱狗、泡麵等，它們在生活裡都很常見，卻要小心背後隱藏著地雷。

戴曉芙說明，這些食物的羅列許多成分，其食物成分表往往不只是糖、油、麵粉，後面還接著香料、乳化劑、增稠劑、甜味劑、色素、防腐劑。「平常買得很自然，未必會多想，可是這類食物如果出現得太頻繁，累積起來就值得注意。」

研究顯示，2024年大型世代研究與統合分析發現，超加工食品攝取愈高，心血管疾病與冠心病風險愈高，納入更多研究後，中風風險也有上升趨勢，值得重視。

別把超加工食品吃成日常主角

戴曉芙指出，這些超加工食品，不只是「有加工」而已，而是經過多重工業處理，加入較多添加物，原本食物的樣子也變得不明顯。常見的像是含糖飲料、加工肉品、包裝零食、甜點、部分即食食品。重點不是一口都不能吃，也不是偶爾吃一次就有什麼大問題。不過，要小心提防的是，這類食品慢慢變成了占據每日飲食大宗

想降低風險，可從生活小改變做起，戴曉芙建議，包括少喝含糖飲料與調味乳；點心少選高度加工包裝食品；加工肉品與炸物降低出現頻率；正餐則提高蔬菜、豆類、全穀與原型食物比例。

戴曉芙總結，許多健康問題並非一夕形成，而是每天看似普通的小選擇逐步累積。買點心這件小事，也可能反映長期飲食習慣。

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