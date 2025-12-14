自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》迷上越式洗頭附加服務 醫警：小心「這裡」染黴菌

2025/12/14 16:54

專家提醒民眾，前往提供掏耳服務的店家消費時，務必留意器具是否確實消毒，避免賠上耳朵健康；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

專家提醒民眾，前往提供掏耳服務的店家消費時，務必留意器具是否確實消毒，避免賠上耳朵健康；圖為情境照，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕如果你喜歡越式洗頭，現在可能要注意！耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，有位朋友喜歡到越南玩，也愛吃越式料理，最近嘗試越式洗頭，卻因為享受店中的附加服務「掏耳朵」，後來雙耳奇癢無比，這才發現因掏耳器具沒有清潔好而感染黴菌。

陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片分享，一位朋友最近嘗試了越式洗頭，對他們的服務很滿意，因為除了幫他洗頭與按摩之外，最後還附加一項「掏耳朵」服務，三天兩頭就跑到店裡，為的就是享受這項服務。

一位病人近期嘗試越式洗頭，享受附加服務「掏耳朵」，過了2週，他的耳朵非常癢，後來就醫檢查發現，竟長滿黴菌。（圖取自醫師陳亮宇臉書）

一位病人近期嘗試越式洗頭，享受附加服務「掏耳朵」，過了2週，他的耳朵非常癢，後來就醫檢查發現，竟長滿黴菌。（圖取自醫師陳亮宇臉書）

他接著說，過了2週，這位朋友覺得他的耳朵越來越悶，而且非常癢，這時只好掛號求診。「沒看不知道，一看嚇一跳，」陳亮宇發現，這位朋友的兩隻耳朵裡面，都長滿了滿滿的黴菌。

為什麼會這樣呢？陳亮宇說明，這是因為上一位客人的耳朵裡可能已經長了黴菌，在沒有清潔好掏耳朵的工具之下，又去掏下一位客人的耳朵，就有可能感染黴菌。

他強調，這個疾病其實不好治療，黴菌需要一段時間的反覆殺菌與清理，甚至可能會需要1-2個月以後才能控制住病情。

陳亮宇提醒民眾，前往越式洗頭或提供掏耳服務的店家消費時，務必留意環境整潔與器具是否確實消毒，避免因一時享受，反而賠上耳朵健康。

