限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》迷上越式洗頭附加服務 醫警：小心「這裡」染黴菌
〔健康頻道／綜合報導〕如果你喜歡越式洗頭，現在可能要注意！耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，有位朋友喜歡到越南玩，也愛吃越式料理，最近嘗試越式洗頭，卻因為享受店中的附加服務「掏耳朵」，後來雙耳奇癢無比，這才發現因掏耳器具沒有清潔好而感染黴菌。
陳亮宇在臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」透過影片分享，一位朋友最近嘗試了越式洗頭，對他們的服務很滿意，因為除了幫他洗頭與按摩之外，最後還附加一項「掏耳朵」服務，三天兩頭就跑到店裡，為的就是享受這項服務。
請繼續往下閱讀...
他接著說，過了2週，這位朋友覺得他的耳朵越來越悶，而且非常癢，這時只好掛號求診。「沒看不知道，一看嚇一跳，」陳亮宇發現，這位朋友的兩隻耳朵裡面，都長滿了滿滿的黴菌。
為什麼會這樣呢？陳亮宇說明，這是因為上一位客人的耳朵裡可能已經長了黴菌，在沒有清潔好掏耳朵的工具之下，又去掏下一位客人的耳朵，就有可能感染黴菌。
他強調，這個疾病其實不好治療，黴菌需要一段時間的反覆殺菌與清理，甚至可能會需要1-2個月以後才能控制住病情。
陳亮宇提醒民眾，前往越式洗頭或提供掏耳服務的店家消費時，務必留意環境整潔與器具是否確實消毒，避免因一時享受，反而賠上耳朵健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應