BMI值24-27別輕忽！醫：「微胖族」宜開放使用瘦瘦針

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說明，BMI24-27族群在特定條件下可評估藥物治療。（台灣肥胖醫學會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕看起來不胖，其實很危險！台灣肥胖醫學會（TMASO）今（14日）發布「2025年台灣成人肥胖臨床實務指引」，點名BMI介於24至27之間、體脂肪偏高的微胖族、泡芙人，雖未達傳統肥胖標準，卻已明顯提高糖尿病、高血壓、心血管疾病風險。學會指出，這類族群應先導入飲食調整與運動，若3至6個月內控制失敗，建議在醫師監控下，評估開放使用減重藥物「瘦瘦針」（GLP-1類藥物），避免錯過疾病早期介入時機。

台灣肥胖醫學會理事長王文元表示，學會成立25年來，始終倡議肥胖防治須以生活型態改變為根本，包括飲食、運動與行為調整，但隨著醫學進步，藥物與手術同樣是合法、有效的治療工具。《2025年成人肥胖指引》已是第四版，並與WHO最新觀點接軌，將肥胖明確視為慢性、容易復發的疾病，治療不應是短期衝刺，而是長期管理。他強調，新一代減重藥物能有效降低體重，也能同步改善血糖、血脂、血壓等共病，但關鍵在於「用對人、用對方式」。藥物多需長期使用，若貿然停藥，復胖機率極高，就像糖尿病、高血壓用藥一樣，需要持續控制。

請繼續往下閱讀...

秘書長高湘涵進一步說明，此次指引在藥物建議上有重要調整。過去僅建議BMI達27以上者用藥，且須先經3個月生活型態調整失敗，但新版已取消「必須失敗才能用藥」的限制，回歸臨床專業判斷。此外，針對BMI介於24至27的過重族群，若合併腹部肥胖或代謝異常，且經3至6個月生活型態介入仍未達目標，指引也保留「進一步評估用藥」的彈性空間。她指出，相關臨床研究顯示，這類「泡芙人」在用藥44週後，多數可達5%以上體重下降，且減少的主要是脂肪，血糖、血脂與血壓亦有改善。

不過，學會也嚴正提醒「瘦瘦針」不是人人都能打。王文元直言，所有藥物都有副作用，最常見為噁心、嘔吐、腸胃不適，若自行從海外購藥、劑量使用過大，甚至可能引發嚴重併發症。BMI正常、甚至偏瘦者並不適合使用，否則可能造成肌肉流失，影響體能與健康；孕婦、特定疾病患者亦屬禁忌族群。

學會觀察，近來社群上出現不符適應症卻施打藥物的亂象，呼籲民眾務必透過專業團隊評估，而非追求快速瘦身。高湘涵也補充，減重目標不只是體重下降，而是至少75%的減重來自脂肪，避免「瘦到不健康」。為此，學會已培育近400名肥胖專科醫師，並通過75名「健康體位管理師」，強調減重是一場需要醫師、營養師、運動與心理專業共同合作的長期戰役。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法