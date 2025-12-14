健康網》不是吃得清淡！ 研究：長壽之道「這做法」可達到

當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康長壽是許多人的夢想，而大量研究顯示，適度減少飲食攝取，是延長壽命的方式之一。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，所承受的氧化壓力自然下降。粒線體不必長時間高強度運作，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物。

韋恩提到，如果民眾進食量愈大，粒線體為了轉換與利用能量，氧化反應就愈頻繁，自由基生成也愈多，身體承受的氧化壓力隨之上升。

他接著說，粒線體就像人體的發電廠，運作時難免會有火星四散的情況，這種小火星就是自由基，也就是人體在產生能源時必然伴隨的副作用，人體在粒線體工廠裡，有安排消防系統來撲滅這些火星，它們就是抗氧化劑，人體內的維生素E、穀胱甘肽、Q10、α-硫辛酸就是天然的抗氧化劑系統。但是工廠運作如果過度頻繁，小火星過多，抗氧化系統就會忙不過來。

他又說，這也是為什麼在高熱量、高攝取的飲食型態下，人體對抗氧化營養素與維生素的需求會顯著增加，用來中和過多的自由基，維持細胞與粒線體的穩定運作。

韋恩總結，吃得少，不只是熱量的問題，而是讓細胞有喘息的空間，減少長期累積的氧化傷害，為健康地變老鋪路。

