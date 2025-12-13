自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》寒冷帶走肌膚水分 專家教你這樣做

2025/12/13 13:17

冬季到來，不少人憂心皮膚變得乾燥，甚至脫屑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著冷氣團接連來襲，氣溫與濕度雙雙驟降，許多民眾開始面臨皮膚乾繃、搔癢，甚至抓到脫皮起紅疹的困擾。中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員郭貞君指出，這種俗稱「冬季癢」的症狀，醫學正式名稱為「缺脂性皮膚炎」（Asteatotic Dermatitis），常見於小腿脛骨前側、手臂及背部等皮脂腺分佈較少處，嚴重時更會引發脫屑、劇烈搔癢及紅腫發炎。

郭貞君指出，冬季癢的本質是皮膚屏障受損。當環境變化導致皮膚「缺水又缺油」，外界刺激便容易長驅直入。本文將解析其核心成因，並提供五項符合生理機制的保濕急救策略，助您重拾健康肌膚。

為何冬天皮膚會「缺水又缺油」？三大生理機制解析

冬季乾癢的根源，在於低溫與乾燥環境削弱了皮膚外層的角質屏障功能。郭貞君指出，這一連串的骨牌效應主要由以下三大因素驅動：

1. 低溫抑制皮脂分泌：氣溫是影響皮脂腺活性的關鍵變數。研究顯示，氣溫一旦下降，皮脂腺分泌量必然隨之減少，導致皮膚缺乏足夠的油脂來形成天然皮脂膜，失去鎖水的第一道防線。

2. 環境乾燥加速水分蒸散：冬季大氣濕度本就偏低，加上室內暖氣運作，環境濕度往往急劇下降。這兩大因素會加速皮膚表層水分的蒸發速率，使肌膚陷入缺水狀態。

3. 屏障崩解引發惡性循環：當皮膚同時面臨「缺油」與「缺水」，角質層的乳化功能將發生障礙，導致角質排列紊亂並產生結構性漏洞。這些微小裂隙不僅讓水分持續流失，更讓外界刺激物有機可乘。

告別冬季癢 5大保濕對策

要在冬季有效緩解乾癢，必須建立正確的「屏障修復」觀念。郭貞君提出以下五項關鍵護理策略：

1. 溫和清潔：避免過度去油：預防勝於治療，許多冬季癢症狀其實是「洗」出來的。使用清潔力過強的產品，會進一步破壞已然脆弱的皮脂膜。建議選用溫和、低敏、不含皂鹼的保濕清潔用品。嚴禁使用沐浴球或毛巾用力搓洗；針對特別乾燥的四肢，甚至建議僅用清水沖洗，減少化學刺激。

2. 雙重機制：掌握「黃金3分鐘」：單一成分並不足以應對冬季乾燥，必須落實「先補水、後鎖水」的雙重程序，且務必把握洗澡後角質層含水量最高的「黃金 3 分鐘」內執行，確保最佳效果。

第一重（補水）： 選用含神經醯胺（Ceramide）、玻尿酸等成分的產品，協助角質細胞抓取水分並修復屏障。

第二重（鎖水）： 補水後立即擦上質地滋潤的乳液、乳霜或植物油。這層油脂相當於為皮膚「加蓋」，能有效封閉水分，防止蒸發。

3. 衣物選擇：親膚透氣，減少物理摩擦 粗糙材質的摩擦是引發皮膚發炎的常見誘因，而過度悶熱則可能誘發紅疹。建議貼身衣物選擇親膚、柔軟且透氣性佳的純棉材質。避免毛料、化纖直接接觸皮膚，以免粗糙纖維產生的靜電與摩擦刺激誘發搔癢。

4. 嚴控水溫：絕對不要超過 40°C：過熱的洗澡水是洗去皮膚油脂的頭號殺手，會使乾癢症狀惡化。請務必將水溫控制在體感溫熱、接近體溫的37°C 左右即可。除了避免高溫，更要減少長時間林玉，絕對禁止泡澡以防止肌膚水分過度流失。

5. 內外兼備：維持環境與身體水合度：保濕工程需內外同步進行，環境濕度過低會導致皮膚水分被持續「吸走」。關於環境保濕，建議在室內使用加濕器，將濕度維持在 50%～60% 的舒適範圍，減少皮膚水分蒸發。

至於體內補水，郭貞君護理師特別提醒，即使冬季口渴感降低，每日仍需補充約 2000c.c. 水分（依活動量調整），維持身體基礎代謝所需的水潤度。

冬季癢雖然惱人，但透過落實上述五點生活與保養關鍵，即能在日常生活中修復受損的皮膚屏障。若在調整生活習慣後症狀仍未改善，甚至出現嚴重紅腫、影響睡眠品質，建議立即尋求專業皮膚科醫師協助，以確保能舒適度過寒冬。

