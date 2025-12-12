健康網》一換季就狂感冒？當心7大雷區拖垮免疫力

營養師張馨方表示，免疫力下降常是飲食錯誤所致，如水果蔬菜量攝取不足，植化素缺乏、白血球活性下降，抵抗力自然打折扣；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變化、季節轉換經常感冒纏身的你，體弱問題可能不只出在過勞、睡不好。生活習慣影響之外，營養師張馨方表示，免疫力的下降，經常是日積月累而成；如日常飲食蔬果、蛋白質攝取不足、每天喝含糖飲料、長期攝取高油高鹽、跳過早餐不吃、外食多、飲水不足等，均會悄悄拖垮你的免疫力，造成健康拉警報。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，每天錯誤選擇飲食內容，其實就會默默造成免疫力出問題，並整理出以下7大警訊，提醒日常飲食應盡量避免：

●水果蔬菜量不足：每天吃不到3份，植化素缺乏，白血球活性下降，抵抗力自然打折。

●每天至少1杯含糖飲或常喝手搖飲：高糖會抑制免疫細胞活性，讓感染風險升高。

●蛋白質攝取太少、餐餐靠澱粉：抗體、免疫細胞都需要蛋白質來生成，吃不夠免疫速度變慢。

●長期飲食太油、太鹹：高油高鹽會促進慢性發炎，讓免疫力消耗得更快。

●經常省略早餐或以1杯咖啡代替：血糖忽上忽下，身體處於壓力狀態，易生病、易疲倦。

●外食比例高：每週10餐以上，纖維不足加上油脂過量，容易導致腸道菌相被破壞，而免疫力又有70% 來自腸道。

●飲水量不足：整天喝不到1000 C.C.的水，水分不足會使黏膜乾燥，病毒更容易黏上、感染。

飲食策略5建議

此外，張馨方也提出以下飲食策略建議：

●每天至少2拳頭份量蔬菜搭配1拳頭份量水果，補足植化素與抗氧化力。

●三餐至少攝取一份1掌心大小的蛋白質，雞蛋、豆腐、魚、雞肉都可以。

●每天水分喝到1500–2000 CC，增加代謝、維持黏膜防護。

●每天至少攝取一種發酵食物，維持腸道好菌，提升免疫反應速度。

●減少加工糖類、含糖飲，讓免疫系統不被「糖中毒」拖累。

