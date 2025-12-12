限制級
高雄牙醫進駐老人機構 為行動不便長者口腔診療
〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部推動「減少不必要就醫」照護計畫，為守護入住老人長期照顧中心的長者的口腔健康，高雄市牙醫師公會陸續進駐機構，提供牙科檢查及初步治療，讓長者能在熟悉環境就醫，省去舟車勞頓之苦。
高雄市牙醫師公會指出，公會與高雄市社會局協助的3家老人福利機構，包括私立愛心老人養護中心、彌勒家園家人長照中心及濟興長青園老人長照中心，向衛福部社會及家庭署申請公益彩券盈餘回饋金補助，設置口腔診療服務據點，由公會媒合合格服務醫師、全聯會資格審查及健保署核准後，已陸續定期進駐服務。
請繼續往下閱讀...
以濟興長青園為例，今（2025）年9月起正式進駐，固定每週三、四提供牙科檢查及初步治療。近日公會理事長李明志、高齡委員會主委梁博欽、陳育民、郭力誠、蘇晏右、張文政及鍾耀麟醫師，至特別前往長照中心為長輩進行口腔診療服務，讓長者在熟悉的環境中，可以安心生活、健康微笑。
