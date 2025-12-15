健康網》睡不好糖尿病找上門？ 營養師教7招救回好睡眠

營養師夏子雯指出，睡眠品質不好壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降、身體易慢性發炎，建議規律作息、營造良好睡眠環境，遠離疾病威脅；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康檢查數據沒出現紅字，往往令人就覺得健康沒問題。對此，營養師夏子雯分享門診2位年輕女性空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，抽血報告數值也都很漂亮，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題。一問之下發現，2人都有睡眠品質不好的問題。提醒胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此相互影響，形成一個惡性循環，也會提升得糖尿病的風險。

睡眠不佳2危害

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會讓人感到疲憊、精神不佳外，其實身體還會啟動一連串的壓力反應，包括：

●壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降：當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，如皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，都會降低細胞對胰島素的敏感性，使血糖升得更高。

●身體呈現慢性發炎狀態：長期睡眠不足會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度增加，長期下來會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。

改善睡眠7撇步

夏子雯表示，由此可知，睡得好真的超重要，並建議掌握以下重點，有助改善睡眠品質：

●建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末或假期也一樣。

●充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡。

●營造良好睡眠環境：確保臥室黑暗、安靜、溫度適宜，避免噪音和光線干擾，才會睡得好。

●適度運動：白天規律運動有助改善睡眠，但睡前應避免劇烈運動。

●睡前放鬆按摩：睡前可以泡個熱水澡、聽輕音樂、伸展放鬆，適度按摩也很好，切記避免滑手機或使用電腦。

●避免攝取咖啡因和酒精：睡前數小時避免攝取咖啡因和酒精，以免干擾睡眠週期。

●調整保健食品補充時機：有些人對於維生素B群很敏感，只要午後補充就會影響睡眠。因此，除建議依據自身狀況，調整保健食品的補充時機，也可適量補充礦物質鎂、GABA等，均能改善睡眠品質。

夏子雯提醒，以上這些小撇步可多方嘗試，有助自己找到最能一夜好眠的方式，遠離疾病的無形威脅。

