兩性生殖

從兒子變女兒！跨性別者媽媽從壓抑「她」到接受 開心真正成為母女

2025/12/11 15:38

 

Y小姐（右）接受腹膜陰道成形術後，順利轉變為女性，媽媽（左）握著女兒的手，感動地說，「這是我的重生，也是我女兒的重生」。（記者許麗娟攝）

Y小姐（右）接受腹膜陰道成形術後，順利轉變為女性，媽媽（左）握著女兒的手，感動地說，「這是我的重生，也是我女兒的重生」。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕28歲Ｙ小姐今年6月在高雄長庚接受「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，終於成為真正的女性，但一路走來，她與媽媽從小就因性別認同的差異發生不少衝突，直到Y小姐要上高中前，媽媽確定兒子的內心真的是女性，才從壓抑「她」到接受「她」，而手術後，原本生了3個兒子的媽媽，感動地說「我終於有了真正的女兒了！」

Y小姐說，很小就知道自己的內心是女孩子，從國小到國中陸續閱讀了跨性別者寫的書，開始對手術有了認識，過程中當然也與家人抗爭，後續也接受荷爾蒙治療、喉結切除手術，直到認識了陳柏諺醫師討論了近2年才於6月動手術，欣慰表示「可以在國內做跨性別手術很重要，因為有國內的醫療團隊支持。」

Y小姐媽媽表示，Y小姐從國小的行為就和大家不一樣而被同學欺負，當時只覺得他只是比較秀氣的男生，到國中時，開始在廁所內強烈嘶吼喊「這不是我」，才發覺到不對，當時覺得恐慌「我的小孩為什麼會這樣」，一開始是控制她、壓抑她，不許留長頭髮、塗口紅等，要求要有男生的樣子，因此衝突越來越大，Y小姐因此常消失不見，她常半夜找小孩。

在Y小姐升高中前，Y小姐媽媽才開始面對她，告訴自己必須了解她和支持她，她問了「女兒」，如果動完刀壽命只剩1個月、甚至1天你願意嗎？Y小姐回願意，從那天起就開始也說服家族一起接受她，因為跨性別的小孩本身就很辛苦，如果愛他，家長就是去了解、支持和鼓勵。

Y小姐媽媽談到動手術當天她很緊張，因為小孩真的要變女生了，原本生了3個兒子的她，「終於要有一個真正的女兒」，並感性地說，「這是我的重生，也是我女兒的重生」，在她28歲時，兩人重新開始當母女，大兒子曾告訴她，「媽媽，你沒有瘋掉真的太偉大了」，但她說，看著女兒勇敢，自己也要堅強。

高長庚泌尿外科醫師陳柏諺指出，跨性別在約有10萬人，而雙性人約40萬人，這是不同的族群，跨性別主要是心理與身體有衝突、不一致，尤其在6、7歲性別完全確認後會產生不安，像Y 小姐自小在洗澡時，會對自己的外生殖器非常厭惡，這種不安會延續到求學過程，甚至社會適應和親密關係等，而醫療團隊的介入是讓他們更有自尊、自信的適應社會。

