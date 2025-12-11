健康網》大腦怕出乎意料？ 哈佛研究：「驚奇指數」高更易頭痛

哈佛研究證實，生活越不尋常，「出乎意料」的變化越多，頭痛風險越高；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕頭痛讓人討厭，你知道嗎？想要避免的最佳方法就是，別讓生活裡的發生「出乎意料」！哈佛研究顯示，當你今天過得「越不尋常」，24小時內越容易頭痛，風險增至2倍以上。

台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，經常有病人向他反應為什麼又頭痛了，他一定會詢問病人最近是否曾發生和平日不一樣的事。這時病人會說「週末參加婚禮，比平常晚睡」、「最近突然接到大案子，壓力好大」、「昨天知道一個讓我很震驚的消息」等。

請繼續往下閱讀...

上述的這些答案，可能一時之間不會與頭痛聯想在一起。然而，鄭淳予說明，事實上，這些出乎意料的「意外事件」（不管是好消息還是壞消息），又或者是天氣變冷、氣溫驟降，都會累積頭痛風險。

鄭淳予引述了哈佛醫學院與麻省總醫院研究團隊，在2025年11月發表於《JAMA Network Open》的最新研究，偏頭痛病人的日常生活中，「出乎意料」的變化越多，發生任何突發壓力事件，不管好事還是壞事，當規律生活被打亂，24小時內偏頭痛發作風險勝算為2.15倍！只要每增加1單位的「意外驚奇指數」：

●12小時內發生頭痛風險勝算「增加↑86%」

●24小時內發作風險勝算「增加↑115%！」

研究團隊利用「資訊理論」，分析病人電子日記中的頭痛、行為、情緒、飲食、天氣和壓力事件，計算出每個人當天的「意外驚奇指數」（Surprisal Score），用以量化每個人每天生活中有多少經驗是脫離常軌的。

什麼是驚奇指數？鄭淳予舉例，民眾如果平日都是7點起床，未來的某天還是7點起床，對大腦來說驚奇指數是零；你平常飲食固定、準時睡覺，但是某天熬夜、爆吃，又加上加班壓力，這時驚奇指數飆高，因為大腦無法預料到。結論就是，今天過得越不按牌理出牌，「意外驚奇指數」越高，大腦越容易失衡，頭痛越容易發作。

這也意味著，「沒有大事！對大腦就是好事！」不論喜事、壞事、驚喜、驚嚇，只要突然、劇烈、超出預期，就是偏頭痛的頭號敵人。因此，鄭淳予在門診常跟病人說，生活保持周一到周日都一樣，對大腦最好。

遠離頭痛的6大技巧

關於避免驚嚇、提升規律，鄭淳予建議民眾有效的預防關鍵：

●睡眠固定

每天同一時間睡、同一時間起床，假日也一樣。睡太少或補眠過度都會造成大腦負擔。

●飲食定時定量

不要漏餐不吃，也避免暴飲暴食。血糖大起大落、脫水都是大腦的壓力。

●喝咖啡習慣也要保持規律

如果平日有喝咖啡習慣，記得週末起床一樣喝一杯，咖啡因戒斷也會引起頭痛。

●避免情緒大起大落

正面事件雖開心，也不要過度興奮，隨時保持平衡。同時，情緒上避免大喜大悲，增加身心的靈活度與韌性。

●事先做好準備

盡量不要處在極度疲勞或情緒崩潰狀態，如果必須經歷高壓事件（如出國、換工作、考試、結婚等），請在其他方面保持極度規律，例如，準時吃飯、準時睡覺。

●管理壓力與情緒

養正念技巧（如呼吸、冥想、瑜珈）及維持運動，這些活動能減少頭痛相關壓力反應、增強神經穩定性，養成每天固定運動或放鬆儀式，也是建立規律的一環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法