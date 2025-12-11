自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》擔心血糖飆拒吃水果 營養師揭4方法安心呷

2025/12/11 18:11

營養師楊斯涵指出，水果打成果汁後，升糖指數會上升，血糖上升快，並提醒市售還原果汁還會額外加上精緻糖，因此建議吃新鮮水果；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣水果多樣，攝取也有營養價值，現代人卻往往因健康考量而選擇放棄享用。營養師楊斯涵分享，許多門診病人愛吃水果，卻怕血糖飆升不敢吃，其實運用合適份量跟實用技巧，掌握以新鮮水果取代果汁、餐後吃水果、測糖掌握攝取量、辨識隱藏版水果等4大原則，一樣可以享受吃水果的口腹之慾。

5水果黃金準則吃法

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，以台灣常見的西瓜、鳳梨、芒果、葡萄、荔枝等水果為例，每日食用黃金準則為：每次吃1份、每日上限2份。所謂「1份水果」，以飯碗目測份量如下：

西瓜與鳳梨：紅肉180g、黃肉155g；鳳梨110g（約1碗）。

芒果：愛文150g、金煌120g、土芒果110g（約8分滿）。

葡萄：85g（約1/3碗）。

荔枝：未處理，185g（約7粒）。

穩糖4原則一次看

此外，楊斯涵也列出以下穩糖4原則，提醒記得餐後吃水果，血糖也會上升較慢：

新鮮水果取代果汁：水果打成果汁後，升糖指數會上升，血糖上升速度快。市售還原果汁還會額外加上精緻糖。

水果餐後吃：水果建議餐後吃，因為有蔬菜及蛋白質的包覆，血糖上升較慢。此外，應盡量避免當正餐吃，血糖上升幅度以水果當正餐最高、當點心次之、餐後吃最低。

測糖掌握份量：水果與全榖雜糧類、奶類等，皆屬醣類食物，餐後的飯後血糖與飯前數值差距需在60以內。

辨識隱藏版水果：如果乾、蜜餞、椰棗、黑棗、紅棗、椰子水、洛神花等，其實也是屬於醣類，攝取均要小心份量。

