健康 > 杏林動態

台東推「野外救護包」藥物帶上山 消防、衛生聯手強化高山救援能量

2025/12/11 10:51

台東縣消防局與衛生局合作並提出計畫，由救難人員帶著針劑與藥劑上山對需治療民眾先行緩解。（台東縣消防局提供）

台東縣消防局與衛生局合作並提出計畫，由救難人員帶著針劑與藥劑上山對需治療民眾先行緩解。（台東縣消防局提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕歷來在高山、野外發生事故，礙於多數消防隊救護人員沒有醫師執照，因此多以搜尋到目標以後包紮、止血並帶下山送醫，如今台東縣衛生局與消防局合作，日前召開「114年度臺東縣緊急醫療救護諮詢委員會討論會」通過由消防局提出的「野外救護包整備計畫」，未來救難人員可帶著針劑上山及時施救、增加野外事故存活率，台東可能會全國第一個實行的縣市。

全案後續將依會議紀錄報請衛生福利部核准後正式實施，消防局表示，野外救護包將在明年山域專責單位復訓時，經醫生核可後再帶上山，最快明年年底執行，但一切仍視訓練進度，目前全台可能是台東最快將藥物帶上山的縣市。

消防局解釋，「野外救護包」分為基本生命支持（BLS）由受過EMT2中級救護技術員攜帶，內為口服藥、針對自己同仁使用，救護包中另有進階生命支持（ALS），針對一般民眾使用的針劑，應對高山症等症狀，需由TP（高級救護員） 受過專業野外醫學教育訓練合格才能給藥。

救護包中的口服或針劑藥物以緩解民眾急性高山症、急性過敏休克、創傷性休克、嘔吐、氣喘等症狀，皆在醫療指導醫師的預立醫囑指導下給予（如丹木斯、類固醇）、腎上腺素、止血炎、止痛藥、止吐藥、等，將賦予第一線人員「延時照護（Prolonged Field Care）」的能力，確保傷病患在漫長的搬運過程中，生命徵象能獲得穩定控制。

消防局長管建興表示，此計畫能有效提升現場救援人員的醫療照護能力。衛生局長孫國平則於會中特別強調用藥安全，提醒救護人員：「在使用特定藥物（如磺胺類藥物）前，務必確認病患過敏史或進行評估，確保無過敏反應才能安全使用 。」兩位局長共同呼籲，透過跨局處合作與資源共享，齊心打造山區居民與旅客的安全守護網。

消防局表示，其實有部分縣市也有此計畫，但台東縣有更實際的壓力與需求，因此就目前進度來說，有可能會是全國最快實行的縣市。

根據統計，救援現場多位於溪谷、林道或高山地形，交通不便且通訊受限，救援人員常需長時間步行進入並滯留現場。過去因裝備與法規限制，面對傷患疼痛、高山症狀或過敏反應，救護人員能做的處置有限，且需面對醫療資源無法即時到達與後送時間過長的風險 。 

