健康網》補鈣別忘補K2 營養師：維生素K2夠 降心血管病風險50％

藥師蔡佩玲建議，補鈣同時補充維生素K2；蛋黃、草飼奶油、優格都能補。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人熱烈討論老化這件事。不少人以為斷崖老化是普遍存在，藥師蔡佩玲分享一項「40 歲後最常見卻最被忽略的健康危機。」蔡佩玲在臉書粉專「菜菜藥師 來一碟專注」說明，大家都以為老化是突然的，其實是每天累積的。以下這些狀況，很多人都有，卻從不覺得和「鈣」有關。

像是：血管彈性下降、動脈鈣化；骨密度流失、骨質疏鬆；高血圧、慢性發炎； 代謝症候群。這些症狀往往都在40+後發生。

請繼續往下閱讀...

不過我們普遍都知道要補鈣，卻都沒有想到要補K2跟D3，其實他們兩個維生素對鈣足重要。所以為什麼需要K2跟D3呢？因為K2 能啟動「基質 GLA 蛋白」（Matrix Gla Protein, MGP）。這個蛋白厲害在哪？

●它是目前公認最強的「抗血管鈣化蛋白」。

●一旦被 K2 活化，就會抓住那些亂亂沉積的鈣。

●讓鈣不要沉積在血管壁。

所以，K2 的角色其實超簡單也超重要。那 D3＋K2 又為什麼常被一起提？因為 D3 會增加你體內可以利用的鈣，但如果沒有 K2 來指揮，這些鈣有可能跑錯地方。

荷蘭的《Rotterdam Study》花了 7～10 年追蹤 4807 名成年人，把他們依照K2 攝取量分組，觀察心臟與骨骼的長期變化。結果高 K2 攝取與約 50% 較低的動脈鈣化及心血管死亡風險有關。K2足夠 → 動脈鈣化風險 ↓52%；** K2 能啟動「基質 GLA 蛋白」→ 阻止鈣卡在血管； D3＋K2 搭配 → 頸動脈厚度下降，血管彈性明顯變好。

你生活中可以怎樣吃？

1. 每天吃進 K2 食物：納豆、蛋黃、草飼奶油、優格都能補。

2. 補 D3 記得加上 K2：每 10,000 IU D3 → 搭 100 mcg K2（MK-7）。

3. 減少精製碳水 & Omega-6 油脂：先把發炎壓下來，血管才能喘一口氣。

表示，補鈣＋K2+D3 才是完美的補充公式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法