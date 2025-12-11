給臨終者有家味的安寧病房 高雄聖功醫院「聖愛之家」讓家人同住

醫院打造「感恩牆」感謝捐助者的共襄盛舉。（聖功醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓臨終者的人生終章圓滿，高雄聖功醫院打造全新的「聖愛之家」安寧病房，11坪的空間以家為理念設計，讓臨終病友與家人同住、相伴，共度生命的最後時光，今（11）日在神父的祝聖禮中正式啟用。

聖功醫院「聖愛之家」啟動儀式，以「聖母頌」四重奏揭開序幕，並在醫院大廳設計以蘋果生命樹打造「感恩牆」感謝捐助者的共襄盛舉，讓關懷的力量不斷延續。

請繼續往下閱讀...

聖功醫院「聖愛之家」安寧病房今日在神父的祝聖禮中正式啟用。（聖功醫院提供）

聖功醫院院長劉文欽表示，「聖愛之家」的源起，是因疫情期間，許多親人因為防疫限制而孤單離世，在家屬心中留下深深的遺憾，因此希望打造一個空間，讓病友與家屬能在生命最後的時光真正待在一起，不再被距離或制度分隔，溫柔的走完生命的最後一段路。

安寧病房暨家醫科主任張薰文說，生死是人生大事，都值得同等被重視。「聖愛之家」提供柔和溫潤的木質家具，有沙發椅、電視機等客廳空間，相關安寧醫療照護將依健保制度提供服務，對於經濟困難的家庭亦有社工協助與補助機制，讓生命最後的旅程能有更溫暖、更完整的依靠。

「聖愛之家」安寧病房提供家人同住，陪伴臨終者走完生命最終章。（聖功醫院提供）

病房內提供有家味道的擺設。（聖功醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法