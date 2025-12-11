24歲女胸部2週暴增一罩杯！竟是9公分巨瘤 手術時才知已懷孕

陳小姐（左3）罹患巨大乳房葉狀瘤，在呂俊德（左起）、陳智翔、婦產科醫師林俐伶醫師共同治療、重建，成為自信快樂的新手媽媽。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕24歲陳小姐去年初摸到右側乳房有硬塊，2週內腫塊快速長大一個罩杯，從E變成F罩杯，就醫檢查是長了9公分大的乳房葉狀瘤，為良性腫瘤，但腫瘤特性會快速變大，切除右乳後，準備進行自體皮瓣重建乳房，意外發現懷孕，在懷孕8周時在婦產科監測母胎狀況下，完成重建手術，之後也順利產下兒子，成為自信的快樂媽媽，今天與丈夫、兒子感謝醫療團隊。

台中榮總整形外科主任呂俊德指出，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果，傳統重建只有植入物義乳，近年發展出利用自體組織移植來重建乳房，觸感較柔軟、外型較自然且可終身使用的乳房，病人可依身體條件與需求重建。

陳小姐罹患巨大乳房葉狀瘤，從治療切除、乳房重建、到生產，成為自信快樂的新手媽媽。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總乳房外科主任洪志翔及醫師陳智翔表示，乳房葉狀瘤由乳房間質組織增生形成，與一般乳房惡性腫瘤是由乳腺管增生不同，約占女性乳房腫瘤0.3-1%，好發於40-50歲女性，發生原因不明，可能與荷爾蒙及基因突變有關，其生長速度快、少有疼痛感，大多經自我觸診發現，也可能因腫瘤牽扯表皮致外觀變形而發現，標準治療方法是手術切除。

陳小姐就醫時右乳腫瘤已經很巨大，與皮膚邊緣僅剩1公分，疼痛不適、影響生活，如不儘快手術，腫瘤還會變大，去年4月手術切除右乳後，意外懷孕，但評估不盡快進行重建手術，會有組織沾黏問題，以及要取重建的腹部組織可能會因懷孕受影響，仍決定在當月底開刀重建。

呂俊德在陳小姐初期孕期即進行自體皮瓣重建乳房，在腹部取下15X25公分皮瓣，塑形她E罩杯的乳房縫合，術後右乳幾乎恢復原狀，重建她引以為傲的胸圍，讓她恢復自信，去年11月也順利產下兒子。

呂俊德補充說，乳房重建手術，義乳及自體皮瓣重建，兩者各有優缺點，如身材偏瘦者，不適用自體皮瓣建；身材豐腴者則不建議植入義乳，都需要醫病充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。目前自體皮瓣重建乳房，在日本、韓國已納入健保給付，但台灣仍須自費。

陳智翔提醒，婦女如果發現乳房異常持續變大，經期過後仍未恢復，或是腋下有腫塊都要特別注意，他強調，乳癌仍是女性癌症之首，每年新增1.7萬人。

24歲女罹9公分胸部腫瘤 懷孕8周進行自體皮瓣重建 恢復E罩杯。（記者蔡淑媛攝）

