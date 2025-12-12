健康網》喝黑咖啡能降慢性病？ 研究揭超過3杯護心效果打折扣

腎臟科醫師江守山指出，據國外研究顯示，與不喝咖啡的人相較，常喝黑咖啡的人，死於慢性病的風險可降低；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡已成為許多人的日常，除了希望達到提神目的，近來也有越來越多研究證實，喝咖啡有許多正面健康作用。腎臟科醫師江守山指出，據國外研究顯示，與不喝咖啡的人相較，常喝黑咖啡的人，死於慢性病的風險可降低。但凡事過猶不及，研究人員發現，若飲用黑咖啡超過3杯，從第4杯開始，咖啡對於心血管的益處便會開始下降。

怎麼喝咖啡才健康？江守山於臉專頁「江守山醫師」發文表示，若想追求健康目的，建議喝咖啡時選擇黑咖啡，而且最好不加糖，對身體大有裨益。且據研究指出，與從不喝咖啡的人相比，經常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%。

不過，塔夫茨大學的研究人員在分析了約46,000人的數據後也發現，如果在咖啡中添加大量的糖和脂肪，例如：奶油，這些健康益處就會消失。但研究人員也表示，若糖和奶油的用量非常少，仍然可以享受這些健康益處，並建議糖的用量不超過半茶匙，奶油或半脂牛奶的用量不超過1大匙。

此外，江守山指出，研究人員也建議，在理想情況下，每天喝1到3杯咖啡最適宜。喝1杯咖啡可使您因任何原因死亡的風險降低11%；而每天喝2到3杯咖啡，則可降低風險17%。但凡事過猶不及，研究人員發現，當1天喝到第4杯咖啡時，咖啡對心血管的益處也會開始下降。

