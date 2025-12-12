自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝黑咖啡能降慢性病？ 研究揭超過3杯護心效果打折扣

2025/12/12 06:24

腎臟科醫師江守山指出，據國外研究顯示，與不喝咖啡的人相較，常喝黑咖啡的人，死於慢性病的風險可降低；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山指出，據國外研究顯示，與不喝咖啡的人相較，常喝黑咖啡的人，死於慢性病的風險可降低；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡已成為許多人的日常，除了希望達到提神目的，近來也有越來越多研究證實，喝咖啡有許多正面健康作用。腎臟科醫師江守山指出，據國外研究顯示，與不喝咖啡的人相較，常喝黑咖啡的人，死於慢性病的風險可降低。但凡事過猶不及，研究人員發現，若飲用黑咖啡超過3杯，從第4杯開始，咖啡對於心血管的益處便會開始下降。

怎麼喝咖啡才健康？江守山於臉專頁「江守山醫師」發文表示，若想追求健康目的，建議喝咖啡時選擇黑咖啡，而且最好不加糖，對身體大有裨益。且據研究指出，與從不喝咖啡的人相比，經常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%。

不過，塔夫茨大學的研究人員在分析了約46,000人的數據後也發現，如果在咖啡中添加大量的糖和脂肪，例如：奶油，這些健康益處就會消失。但研究人員也表示，若糖和奶油的用量非常少，仍然可以享受這些健康益處，並建議糖的用量不超過半茶匙，奶油或半脂牛奶的用量不超過1大匙。

此外，江守山指出，研究人員也建議，在理想情況下，每天喝1到3杯咖啡最適宜。喝1杯咖啡可使您因任何原因死亡的風險降低11%；而每天喝2到3杯咖啡，則可降低風險17%。但凡事過猶不及，研究人員發現，當1天喝到第4杯咖啡時，咖啡對心血管的益處也會開始下降。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中