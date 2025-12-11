自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

高雄長庚跨性別腹膜陰道成形術 讓28歲的「他」終於變成「她」

2025/12/11 14:32

Y小姐（左2）在泌尿外科醫師陳柏諺（左1）、整形外科醫師蔡岳儒（右1）的執刀下，成功完成「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，媽媽（右2）開心終於有女兒了。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚紀念醫院跨性別醫療團隊，今年6月成功完成亞洲第1例「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，幫助28歲跨性別的Y小姐把男性生殖器成功反轉成利用腹膜創建的女性陰道，讓國內跨性別者在國內也能接受安全的跨性別手術。

高雄長庚從2024年至今共完成5例達文西腹膜陰道成形術，不過其中4例都是使用多孔機械手臂， 單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術則是第1例，也是亞洲首例，術式結合最先進的 Da Vinci SP 單孔微創科技與整形外科隱痕美學，不僅降低術後疼痛與併發症風險，也讓跨性別女性能獲得兼具功能性與自然外觀的性別重建成果。

高雄長庚泌尿外科醫師陳柏諺（左）、整形外科醫師蔡岳儒（右），透過動畫說明腹膜陰道成形術的過程。（記者許麗娟攝）

泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出，這項手術僅需於肚臍開1個微小切口，並與會陰操作配合完成重建，提供高度精準且低侵入性的手術體驗。腹膜作為重建組織，具備天然潤滑性與良好延展性，能有效降低術後陰道狹窄、異味或植皮攣縮等問題，兼具深度與穩定性。

陳柏諺強調，腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等已知併發症，讓個案術後恢復更快，也更接近自然構造，並也能處理其他術式如腸段陰道、皮瓣重建所衍生的術後修復。

客製化外陰部重建  

執刀團隊的整形外科醫師蔡岳儒表示，針對外陰部再造，主要是運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造，且保留性行為的快感，搭配隱痕客製化術式，將疤痕隱形並降低會陰疼痛。

接受跨性別手術的Y小姐於術前已接受荷爾蒙治療，並做了喉結切除手術，術前更與陳柏諺、蔡岳儒醫師充分溝通及了解專業知識，她說，「從小我就認為自己是女生，但身體特徵卻與內在認知違背，那種痛苦伴隨我多年。」Y小姐媽媽也開心「終於有了真正的女兒！」

高雄長庚跨性別醫療團隊，結合精神科、內分泌科、整形外科、泌尿外科等專業醫師，後方為跨性別者及家屬。（記者許麗娟攝）

高雄長庚跨性別醫療團隊，結合精神科、內分泌科、整形外科、泌尿外科等專業醫師，後方為跨性別者及家屬。（記者許麗娟攝）

