健康網》胃酸反撲口臭、喉嚨痛？ 9大逆流地雷食物別入口

營養師程涵宇指出，柑橘類水果酸度高，容易直接刺激下食道，在胃酸已經很多的狀態下，更易誘發胸口灼熱；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胃酸逆流是很多人的困擾，也讓人經常不知該怎麼吃，才能不再火燒心。營養師陳涵宇表示，胃酸逆流引起的症狀多樣，常見胃灼熱、口臭、喉嚨痛、沙音、沙啞等8項，若符合一半以上，可能就是胃酸逆流找上門。想避免胃酸逆流，應避免攝取油炸、辛辣、薄荷、柑橘類水果、碳酸飲、咖啡因飲料、酒精、生洋蔥、生大蒜等食物，以免消化時間過長、括約肌放鬆等，進而造成胃酸更易逆流。

程涵宇於臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」與網頁發文指出，懷疑自己是否胃食道逆流，建議可先檢視以下常見胃酸逆流8大症狀，若符合一半以上項目，很有可能就是出現胃酸逆流問題：

請繼續往下閱讀...

●胃灼熱（胸口像著火）。

●胸痛、悶痛。

●胃酸逆流到喉嚨。

●口臭。

●慢性咳嗽。

●逆流性牙齒侵蝕：這是指胃酸反覆進入口腔，腐蝕牙齒最堅硬的琺瑯質，造成牙齒變薄、變黃、敏感，甚至出現洞洞，主要常見影響口腔後面的牙齒。

●喉嚨痛。

●聲音沙啞。

營養師程涵宇分享常見胃食道逆流症狀，以及避免胃食道逆流飲食訣竅。（圖擷取自程涵宇臉書）

此外，程涵宇進一步說明，想要改善胃食道逆流，日常飲食應注意以下9大類食物避免吃，以免造成逆流加劇更嚴重：

1.油炸食物：讓消化時間變長。胃壓力增加容易往上衝到食道。

2.辛辣食物：容易刺激黏膜，敏感族群容易會出現胸口灼熱感。

3.薄荷：易致下食道括約肌放鬆，括約肌一鬆，胃酸更容易往上跑。

4.柑橘類水果：橘子、檸檬、葡萄柚酸度高，容易直接刺激下食道，在胃酸已經很多的狀態下，更易誘發胸口灼熱。

5.碳酸飲料：汽水、氣泡飲中的氣體會讓胃像是被吹氣球般，胃壓升高更易逆流；此外，汽水的酸度也會刺激食道。

6.含咖啡因飲料：咖啡因會降低下食道括約肌壓力，部分咖啡本身的酸度也會造成刺激。若真的胃食道逆流又離不開咖啡，請優先挑選深焙咖啡豆，因酸度較低，對於敏感族群來說是相對較好的選擇。此外，須注意含糖奶茶也是可能誘發逆流的飲料。

7.酒精：同樣會放鬆括約肌以及刺激胃酸分泌。

8.生洋蔥：生洋蔥中的某些硫化物和刺激性成分被認為會鬆弛下食道括約肌，導致賁門無法緊閉。此外，生洋蔥也比較容易產氣脹氣，胃內壓力升高，也會把胃酸和氣體往上推，因此更容易導致逆流和打嗝。解法很簡單，把洋蔥煮熟就能降低胃食道逆流風險。

9.生大蒜：大蒜素是一種強效硫化物，具有強烈辛辣味和刺激性氣味，可能導致胃酸分泌增加，同時也可能降低下食道括約肌壓力 （影響賁門功能） 而加重逆流。解法也與生洋蔥一樣，煮熟吃可避免胃酸逆流。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法