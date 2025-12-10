青少年3C依賴深 新北衛生局12月14日心理講座深探親子溝通

新北市政府衛生局辦理兒少心理健康講座交流，「解鎖青少年的數位心理密碼－網路心時代」歡迎踴躍報名。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕根據教育部2023年調查顯示，國小、國中、高中職學生擁有智慧型手機的比例分別達59.7％、87％與91.8％；兒福聯盟報告也顯示，兒少平均每週上網時間高達32.2小時，較三年前增加5小時。過度使用網路可能引發焦慮、親子衝突及心理健康問題，成為青少年身心發展的重要議題。新北市衛生局14日舉辦免費心理健康講座，探討安全使用網路及親職溝通策略，協助青少年健康成長。

隨著智慧型手機與網路普及，新北市6至24歲青少年對3C產品依賴日益增加。根據世界衛生組織研究也發現，逾十分之一青少年因過度投入社群媒體，出現類似成癮的社交或心理困擾，焦慮與親子衝突問題逐漸浮現，影響身心健康。

請繼續往下閱讀...

為回應3C時代青少年的心理挑戰，衛生局14日在新北市政府507會議室舉辦「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼·網路心時代」。活動邀請台灣大學公共衛生學院教授張書森介紹《#chatsafe：引導年輕人在網路上安全談論自傷與自殺的指南》，協助青少年在網路上安全表達與討論敏感訊息。

另外，臨床心理師陳品皓則將分享「3C時代的親職教養與溝通」；諮商心理師及家長許妮婷將以「成為孩子在網路世界的北極星」為題，說明如何在尊重青少年隱私與自主權的前提下，降低3C使用引發的親子衝突，建立健康互動模式。詳細活動內容，可撥打活動專線02-2517-3688分機945陳小姐，或至活動網站查詢。

講座從下午2點開始，陪伴讀懂青少年的數位心理密碼。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法