自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

青少年3C依賴深 新北衛生局12月14日心理講座深探親子溝通

2025/12/10 15:15

新北市政府衛生局辦理兒少心理健康講座交流，「解鎖青少年的數位心理密碼－網路心時代」歡迎踴躍報名。（衛生局提供）

新北市政府衛生局辦理兒少心理健康講座交流，「解鎖青少年的數位心理密碼－網路心時代」歡迎踴躍報名。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕根據教育部2023年調查顯示，國小、國中、高中職學生擁有智慧型手機的比例分別達59.7％、87％與91.8％；兒福聯盟報告也顯示，兒少平均每週上網時間高達32.2小時，較三年前增加5小時。過度使用網路可能引發焦慮、親子衝突及心理健康問題，成為青少年身心發展的重要議題。新北市衛生局14日舉辦免費心理健康講座，探討安全使用網路及親職溝通策略，協助青少年健康成長。

隨著智慧型手機與網路普及，新北市6至24歲青少年對3C產品依賴日益增加。根據世界衛生組織研究也發現，逾十分之一青少年因過度投入社群媒體，出現類似成癮的社交或心理困擾，焦慮與親子衝突問題逐漸浮現，影響身心健康。

為回應3C時代青少年的心理挑戰，衛生局14日在新北市政府507會議室舉辦「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼·網路心時代」。活動邀請台灣大學公共衛生學院教授張書森介紹《#chatsafe：引導年輕人在網路上安全談論自傷與自殺的指南》，協助青少年在網路上安全表達與討論敏感訊息。

另外，臨床心理師陳品皓則將分享「3C時代的親職教養與溝通」；諮商心理師及家長許妮婷將以「成為孩子在網路世界的北極星」為題，說明如何在尊重青少年隱私與自主權的前提下，降低3C使用引發的親子衝突，建立健康互動模式。詳細活動內容，可撥打活動專線02-2517-3688分機945陳小姐，或至活動網站查詢。

講座從下午2點開始，陪伴讀懂青少年的數位心理密碼。（衛生局提供）

講座從下午2點開始，陪伴讀懂青少年的數位心理密碼。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中