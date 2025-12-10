7旬翁車禍肋骨斷5根 意外發現罹肺腺癌

台中陳姓男子，日前因車禍導致嚴重的胸壁挫傷與多根肋骨骨折，謝志明主任為他進行「胸腔鏡輔助肋骨固定手術」，讓疼痛迅速降低。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕因禍得福！70歲陳先生，日前因車禍導致嚴重的胸壁挫傷與多根肋骨骨折，送醫緊急接受「胸腔鏡輔助肋骨固定手術」，沒想到醫療團隊在檢視電腦斷層影像時，發現右下肺疑似有早期肺腺癌病灶，在肋骨傷勢復原後，立即安排微創手術切除肺部病灶，並確診為第1期肺腺癌，讓他慶幸有及早發現。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明指出，患者送醫時左側第3至7肋骨骨折合併血胸，呼吸極度困難，疼痛指數高達8分。傳統肋骨骨折多採不開刀保守治療，患者需忍受長達2至3個月的劇痛，若錯位嚴重甚至需半年才能癒合，且易引發肺炎、氣血胸等併發症。

經評估後，決定採用「胸腔鏡輔助肋骨骨折復位矯正鋼板內固定手術」，術後患者的疼痛指數迅速降至3分，呼吸困難明顯改善，也能順利咳痰與進行肺部復健，住院兩週即順利出院。

謝志明表示，醫療團隊在處理外傷的術前電腦斷層中，發現患者右下肺葉有疑似早期肺癌的毛玻璃樣病灶。待他肋骨傷勢穩定，3個月後回診追蹤時，檢查發現病灶依然存在。立即為他安排第2次「胸腔鏡微創手術」切除病灶，病理報告證實為肺腺癌第1期。

謝志明強調，肺癌早期幾乎無症狀，被稱為「隱形殺手」，若能在第1期發現，5年存活率高達9成以上，這名患者若非因車禍接受高階影像檢查，恐怕難以在早期發現病灶，可說是因禍得福。

謝志明表示，肺癌高居國人十大癌症死因首位，胸部X光難以發現1公分以下病灶，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具實證的早期篩檢工具。提醒國健署針對具肺癌家族史者、重度吸菸者，這兩大高危險群提供公費補助篩檢，若發現病灶應遵循醫囑定期追蹤，一旦懷疑為早期肺腺癌，及早接受胸腔鏡微創手術是改善預後的關鍵。

台中陳姓男子，因車禍導致嚴重的胸壁挫傷與多根肋骨骨折，檢查時意外發現右下肺疑似有早期肺腺癌病灶，證實為肺腺癌第1期。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子，日前因車禍導致嚴重的胸壁挫傷與多根肋骨骨折，謝志明主任為他進行「胸腔鏡輔助肋骨固定手術」，讓疼痛迅速降低。（記者陳建志翻攝）

