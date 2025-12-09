糖腎共病不再無解！ 聯新「整合照護」遠離洗腎

桃園市聯新國際醫院推動糖腎共病整合照護團隊病友會活動照。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕糖尿病與慢性腎臟病共病已成台灣洗腎人口攀升的關鍵。桃園市聯新國際醫院推動糖腎共病整合照護獲得多項肯定，包括國民健康署糖尿病照護品質評核同時獲得機構特色主題金獎與計畫執行成果銀獎、腎臟病照護品質提升方面包辦區域醫院金獎與創新獎，本月初獲桃園市衛生局頒發「初期慢性腎臟病照護績優獎」醫院組第一名，入選康健雜誌「2025糖尿病特色醫院」。

這套整合照護模式已有逾3000名糖腎共病患者納入長期追蹤，63歲林女士飽受糖尿病、高血壓與第三期慢性腎臟病的三重夾擊，多科就醫造成藥物混亂，甚至不知不覺重複服用兩種成分相似的降壓藥，外食習慣更讓蛋白尿居高不下，腎功能亮紅燈。

林女士經聯新國際醫院腎臟科主任林盈光診斷後，轉介到慢性病暨CKD整合照護中心後，個管師迅速統整藥物、跨科醫師優化處方、營養師客製低鈉低蛋白飲食，每個月追蹤血壓血糖，在全方位的協助下，3個月內蛋白尿從中度降至近輕度，血壓血糖趨於穩定，腎絲球過濾率（eGFR）惡化趨勢止步。

聯新國際醫院腎臟科主任林盈光提醒，臨床常見民眾存在「吃藥傷腎」的迷思，事實上自行減藥、停藥，才會加速腎臟惡化。（聯新國際醫院提供）

林盈光指出，糖尿病腎病變的核心機轉，在於高血糖早期造成腎臟「超過濾」，使腎絲球長期承受高壓，逐步走向硬化與萎縮，最終演變成慢性腎臟病（糖尿病腎病變）。衛福部資料顯示台灣約10萬洗腎人口中近半與糖尿病相關，臨床常見民眾存在「吃藥傷腎」的迷思，事實上自行減藥、停藥，才會加速腎臟惡化，尤其腎臟病多半無聲無息，唯有及早檢查、及早介入，才能把危機變成轉機。

他強調，新型糖尿病藥物具有護心護腎效用，配合生活型態調整，才能延緩腎功能退化；另需要注意長期濫用止痛藥與來路不明的中草藥偏方，恐含有腎毒性成分，小心護腎不成反傷腎。

除了用藥觀念錯誤，生活型態也是腎臟健康的大敵，胰島素阻抗是糖尿病根源，常因飲食失衡導致腹部肥胖、脂肪肝、體重攀升，誘發代謝症候群，大幅提高腎損風險；外食族多為高鹽、高蛋白飲食，長期加重腎臟微血管負荷。蛋白尿正是腎臟受損的早期警訊，唯有定期驗尿、同步監測血糖、血壓與血脂，才能把握黃金介入期，避免走向不可逆的腎臟惡化。

整合照護團隊不只治病，更讓患者「活得好、吃得好」。個案管理師劉祝君與團隊定期舉辦健康早餐會，讓病友挑常見在地早餐，營養師現場教導糖分計算、替代選擇，修正飲食迷思，結合聯新運醫中心設計居家肌力訓練課程，協助病友穩定血糖。

桃園市聯新國際醫院推動糖腎共病整合照護團隊。（聯新國際醫院提供）

