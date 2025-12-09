柳奇抗癌關懷音樂會 名歌手接力歡唱為癌友打氣

柳營奇美醫院今舉辦「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，曹雅雯等知名歌手接力演唱。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院今（9）日舉辦「聽希望在唱歌 抗癌有我一起」關懷演唱會，曹雅雯、黃嘉千、于台煙等知名歌手接力演唱，透過音樂傳遞溫暖與力量，吸引逾200名癌友及家屬、醫護同仁參與，在美妙的歌聲中度過溫馨美好的夜晚。

為陪伴癌友走過辛苦的旅程，柳營奇美醫院攜手癌症希望基金會，今日下午在醫院一樓大廳舉辦演唱會，柳營奇美院長周偉倪表示，第18次舉辦「聽希望在唱歌」關懷音樂會，透過音樂的療癒力量，從治療到心理支持，陪伴病人度過治療路上的每道關卡。

請繼續往下閱讀...

演唱會前，由周偉倪與曹朝榮教授、血液腫瘤科主任林正耀、護理部長蕭素秋及曹雅雯等人，分別帶領醫護同仁與志工走訪病房，為住院癌友送上「對症下飯癌症治療飲食攻略」一書，讓癌友對症下飯，抗癌更有活力，以及提供芳香療癒的擴香瓶等。

曹朝榮指出，從宣布罹患癌症的那天，就是抗戰煎熬的開始，漫長的治療過程常讓家屬及病人對未來充滿憂慮與不安，希望每年於歲末時與希望基金會合作舉辦關懷音樂會，能為癌症病友在抗癌路上注入溫馨暖流，更有力量繼續向前行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法