健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》高壓生活＝癌細胞充電站？ 醫教舒緩壓力關鍵

2025/12/09 21:49

專家提醒，神經壓力一上來，反而成了癌細胞的「充電器」，平日不妨藉著慢走、深呼吸、泡溫水舒緩壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，神經壓力一上來，反而成了癌細胞的「充電器」，平日不妨藉著慢走、深呼吸、泡溫水舒緩壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活節奏太快，經常處於緊繃生活中，也因此累積壓力，讓睡眠變少，身體開始出現經常發炎、累得快，或是腸胃變得敏感脆弱。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究提醒，神經壓力一上來，反而成了癌細胞的「充電器」，為癌細胞供給能量。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，不少民眾日子越忙、壓力越大、睡越少時，會感覺到累得快、恢復得慢、免疫力下降。過去傳統觀念以為，這只是疲勞，但是在2025年發表在Trends in Cancer的綜論卻顯示：長期神經壓力，替癌症打開能量來源，加速它的生長與進化。

這意味著，神經一緊繃，癌細胞就「接到電」。張家銘解釋，當我們長期處在壓力、焦慮、熬夜、緊張的狀態時，交感神經會持續被啟動。這條神經路徑會讓身體大量釋放去甲腎上腺素，它不只是情緒賀爾蒙，會直接改寫腫瘤周邊的代謝環境，讓癌細胞更容易取得能量來源，包括：葡萄糖、脂肪酸，甚至來自神經系統的粒線體。

他接著說，在神經壓力高的狀態下，免疫細胞尤其是T細胞，會因為葡萄糖吸收能力下降而「沒電」，殺癌能力變差。這就是為什麼長期處在高壓狀態的人，往往並非某個器官出問題，而是「全身一起變差」。值得注意的是，神經細胞還可能把自己的粒線體，透過穿膜奈米管轉交給癌細胞，粒線體是細胞的發電廠，神經的粒線體效率特別高。這表示在高壓、低氧、低營養的環境中，癌細胞不但不會餓死，還能靠神經「外援」撐更久。

張家銘提醒，神經在民眾過勞、熬夜、焦慮、神經緊繃的時候最為活躍。因此，降低神經壓力，就是具體的防癌策略。民眾不妨每天至少給神經一段「不被追趕」的時刻。包括：慢走、深呼吸、泡溫水，這些不只是休閒活動，還能降低去甲腎上腺素的分泌，切斷腫瘤可利用的神經能量通道。同時，降低高度刺激的飲食與生活型態。例如，高糖、高油、長時間滑手機，都會讓神經長時間處於興奮狀態，等於持續替錯誤的代謝環境加油。

