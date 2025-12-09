健康網》金正恩臉上冒肉芽 醫：4原因會長出來

金正恩左側臉出許多皮膚贅疣，也讓外界不禁懷疑他的健康狀況。皮膚科醫師張引碩表示，通常像這樣的息肉是因為皮脂腺分泌問題所導致。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩的臉上冒出肉芽，引起熱議，南韓媒體指稱他的左臉本就有痣，但眼周、下巴、頸部都多了不少皮膚贅疣。皮膚科醫師張引碩表示，通常像這樣的息肉是因為皮脂腺分泌異常所導致。

張引碩說，皮膚長出肉芽的原因大概可以分成「遺傳」、「體質」、「肥胖」、「油脂分泌」。他提醒，具有傳染性的扁平疣因為有可能傳染給幼童或免疫力比較低的老人，所以有扁平疣的狀況會建議一定要治療，而其他像是一些黑色斑點，假設在半年內變大1倍或是有明顯的變化，也建議去做切片檢查。

根據《美麗誌》衛教資料指出，想要消除肉芽，就要先從肉芽的種類和成因開始了解起。張引碩指出，肉芽可分成「頭頸部」、「臉部」、「脖子」等不同部位，類型可以分為7大類，包含黑色丘疹性皮膚病、汗管瘤、粟粒腫、息肉、皮脂腺增生、扁平疣、老人斑，其好發位置及型態也有所差異。

●黑色丘疹性皮膚病：好發在脖子或是臉部的黑色小顆粒。

●汗管瘤：好發在眼周，呈現偏黃色、膚色的丘疹。

●粟粒腫：好發在眼周或是臉頰的白色顆粒。

●息肉：好發在經常會有摩擦的地方，看起來是一顆顆密集的肉色顆粒。

●皮脂腺增生：好發在皮膚比較油膩的患者。

●扁平疣：好發在免疫力比較低下的患者，呈現膚色、無色或是粉紅色扁平丘疹型態，好發位置則是全身都有可能發生，其中以臉部、手腳為主。

●老人斑：標準的皮膚老化證明，顏色從肉色到黑色皆有可能，好發在中老年人的臉部，也可能出現在全身肌膚。

