健康網》連文彬談笑間單手抽血神技 徒子徒孫銘記在心

國內心臟權威連文彬醫師（左）辭世，台大醫院婦產科名醫施景中回憶，連教授單手抽血神技真是有夠俊。右為好心肝基金會董事長許金川。（好心肝基金會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕國內心臟權威連文彬醫師辭世，當年他在台大醫院的徒子徒孫，對於他的抽血神技，津津樂道。台大醫院婦產科名醫施景中回憶，自己在醫學院看著他扎針抽血，直呼：「開了眼！」

施景中在臉書發文分享記憶中的連大師，他說，讀大五時是連文彬的學生，每週會有一次大查房，在五西病房跟著連文彬看病人，可以說真的是如沐春風，這位名醫一點架子都沒有。

他說，在大七那時候，曾在腎臟科照顧病人，其中有一位病人是連教授大學時的同班同學，也是位成功的開業醫。而這位病人的血抽非常難抽，就是所謂的「看不到、摸不到」，屬最難抽等級，還有些人是看不到但摸得到，這類是代表血管很細、很淺，因此，每次要幫連教授同學抽血都很傷腦筋。

一般抽血時，施景中表示，會一直拍打病人的手，讓血管浮起來，然後再用手摸半天再下針。倘若下針後找不到血管，還有時得在皮下戳來戳去找血管。

施景中回憶，有一次正在幫這位病患抽血時，連教授剛好跑來找老同學，手裡還拿著10cc針頭，就在大家面前秀一手絕技。那時已將止血帶綁好了，連教授還跟他說：「現在學生嫌打針太累、工作太多，但我以前當學生就練就了一手抽血打針神技」。

連教授的話才剛落下，他一回頭，連手指摸血管的動作都沒有，下針就直接扎到他老同學的血管，輕輕鬆鬆就抽了10cc的血，施景中當場看得口瞪口呆，直呼：「好俊的身手」。

