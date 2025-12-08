自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便秘只靠補纖維？ 研究：2飲食法抗炎、潤腸助排便

2025/12/08 17:46

食農專家韋恩表示，國外研究指出，便秘不能只靠纖維拯救，整體飲食型態調整，才能改善腸道菌相、潤腸抗發炎，降低慢性便秘風險；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，國外研究指出，便秘不能只靠纖維拯救，整體飲食型態調整，才能改善腸道菌相、潤腸抗發炎，降低慢性便秘風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘問題困擾許多現代人，補充纖維也常被人們認為是最佳解決之道。食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，據國外最新研究指出，年齡增長、腸道蠕動與神經調節逐漸下降，其實才是導致慢性便秘問題的元凶。想要避免慢性便秘不能只靠纖維，建議整體飲食型態調整，採行地中海與植物性飲食，改善腸道菌相、增加腸道潤滑、抗發炎，才能降低慢性便秘風險。

韋恩指出，1項來自美國麻州總醫院的最新研究，研究團隊追蹤了超過96000名中高齡族群，分析他們的長期飲食模式，並檢視後續是否出現持續至少12週以上的慢性便秘。研究將5種飲食被納入比較，包括：地中海飲食、植物性飲食、低碳飲食、西方飲食與發炎型飲食。結果顯示：

● 地中海飲食與植物性飲食：便秘風險較低。

● 西方飲食與高發炎飲食：便秘風險更高。

● 低碳水飲食：沒有明顯保護效果。

此外，腸胃科醫師Kyle Stalle特別指出，研究團隊原本也以為關鍵因素應該是纖維，但統計分析後卻發現，即使排除纖維攝取量的差異，地中海與植物性飲食仍保持明顯的保護力。這代表飲食對腸道的益處可能來自更全面的因素，包括：

• 多樣化植物化合物與多酚改善腸道菌相。

• 橄欖油與堅果中的健康脂肪增加腸道潤滑。

• 抗發炎飲食結構降低腸道壓力。

• 飲食模式本身促進更穩定的排便節律。

韋恩表示，換句話說，不是單一營養素影響，而是飲食的整體生態系在保護腸道。並提醒便秘風險會隨年齡增加，尤其是中年後腸道蠕動速度變慢、腸壁神經訊號反應下降、身體活動量減少、藥物使用增加（如降壓藥）、水分敏感度下降，尤須注意。

韋恩也強調，依據研究結果，建議越早調整飲食，越能避免讓便秘從偶發事件走向慢性疾病。

