健康網》血壓飆高靜悄悄 營養師：流鼻血、耳鳴都是徵兆
〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，就容易在半夜或清晨聽到救護車呼嘯而過的聲音，其中大多是因為心血管疾病導致，而高血壓更是一大關鍵原因，好食課營養師李宜樺（Anna）提醒，少部分人會出現頭痛、心悸或視線模糊等不適，且高血壓更可能因飲食、作息、壓力與生活習慣而悄悄升高。民眾不妨從自身狀況檢視風險，符合條件應提高警覺並及早調整生活方式。
李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，大多數患者無任何症狀，因此高血壓也被稱為「無聲」或「隱形」殺手，但少部分人血壓過高時會有以下不舒服的症狀：
1.頭痛、頭暈問題。
2.耳鳴。
3.呼吸困難、急促。
4.心跳加速。
5.噁心、嘔吐感。
6.視力模糊或眼花撩亂。
7.流鼻血。
8.脖子、肩膀痠痛僵硬。
李宜樺指出，高血壓除了遺傳，平日飲食不健康、生活作息亂、壓力大或是懷孕皆會導致血壓升高，可透過以下幾個問題評估看看自己高血壓風險：符合條件越多，高血壓風險越高！
●家中有55歲以下男性或65歲以下女性患有心血管疾病。
●膽固醇過高（>200mg/dL） 。
●BMI超過27。
●每週運動<3次或屬於久坐型生活型態。
●每日睡眠時間<5小時。
●有抽菸習慣。
●生活壓力大。
●有飲酒習慣。
