健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血壓飆高靜悄悄 營養師：流鼻血、耳鳴都是徵兆

2025/12/08 18:12

好食課營養師李宜樺提醒，高血壓可能因飲食、作息、壓力與生活習慣而悄悄升高。（圖取自freepik）

好食課營養師李宜樺提醒，高血壓可能因飲食、作息、壓力與生活習慣而悄悄升高。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，就容易在半夜或清晨聽到救護車呼嘯而過的聲音，其中大多是因為心血管疾病導致，而高血壓更是一大關鍵原因，好食課營養師李宜樺（Anna）提醒，少部分人會出現頭痛、心悸或視線模糊等不適，且高血壓更可能因飲食、作息、壓力與生活習慣而悄悄升高。民眾不妨從自身狀況檢視風險，符合條件應提高警覺並及早調整生活方式。

李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，大多數患者無任何症狀，因此高血壓也被稱為「無聲」或「隱形」殺手，但少部分人血壓過高時會有以下不舒服的症狀：

1.頭痛、頭暈問題。

2.耳鳴。

3.呼吸困難、急促。

4.心跳加速。

5.噁心、嘔吐感。

6.視力模糊或眼花撩亂。

7.流鼻血。

8.脖子、肩膀痠痛僵硬。

好食課營養師李宜樺提醒，少部分人血壓過高時會有脖子、肩膀痠痛僵硬等症狀。（圖取自freepik）

好食課營養師李宜樺提醒，少部分人血壓過高時會有脖子、肩膀痠痛僵硬等症狀。（圖取自freepik）

李宜樺指出，高血壓除了遺傳，平日飲食不健康、生活作息亂、壓力大或是懷孕皆會導致血壓升高，可透過以下幾個問題評估看看自己高血壓風險：符合條件越多，高血壓風險越高！

●家中有55歲以下男性或65歲以下女性患有心血管疾病。

●膽固醇過高（>200mg/dL） 。

●BMI超過27。

●每週運動<3次或屬於久坐型生活型態。

●每日睡眠時間<5小時。

●有抽菸習慣。

●生活壓力大。

●有飲酒習慣。

