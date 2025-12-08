自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飯後總是「胃堵堵」？ 專家揭6大保養腸胃守則

2025/12/08 20:46

專家表示，腸胃不適時，避免吃進刺激性食材，例如，咖啡、濃茶、辣椒等；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌壓力大，不只三餐不定時，就算是用餐時間，也可能趕時間而吃得特別快，久而久之腸胃不免拉警報，例如，出現了脹氣、胃酸逆流、消化不良等問題。專家提供6大保養腸胃守則，讓民眾不再「胃堵堵」。

如果你也經常覺得「胃堵堵」，那麼不妨了解專家的建議。東元綜合醫院網站衛教資料提供民眾6大保胃護腸原則：

1.細嚼慢嚥、三餐定時

現代人生活忙碌壓力大，吃飯總是特別快，正餐往往吃不到10分鐘就結束，但這樣吃進的食物都沒有經過充分的咀嚼，食物以大塊的形式進入腸胃道，腸胃需分泌更多的消化液且需加強蠕動，造成負擔。

建議用餐時間儘量在15分鐘以上，細嚼慢嚥（每口至少咬15-20下），並將用餐時間固定，讓腸胃道作用時間固定，不要經常出現過餓或太飽情形，形成腸胃道壓力。

2.不暴飲暴食、切勿大小餐

不少人因作息或上班原因，餐食份量及用餐次數都不固定，以致飲食上會有大小餐，份量差異很大的情況，假日放鬆關係，一天吃到5-6餐。這樣容易使腸胃分泌消化液不固定，若在大餐下，腸胃因要消化過多食物或較多油脂，反應不及容易感到不適。

建議先將每日用餐時間及次數安排好，面對餐點份量多時，食物應適量攝取才是好的作法。

3.飯水分離、充分消化

不少人習慣在用餐時搭配湯、喝水或飲料，但當液體太多時容易使胃液被稀釋，若再加上飲食沒有充分咀嚼，胃液只好分泌更多，以致胃酸過多，甚至逆流。

建議腸胃消化不佳者，用餐時飯水分離，水、飲料應改在飯前或後1個小時飲用，若用餐時搭配湯，切勿超過200c.c.，外食的湯麵、粥品、羹麵或小火鍋等也須注意用量。

4.腸胃不適時，避免刺激性食材

除了不抽菸、不喝酒外，都應避免刺激性的食材，如:咖啡、濃茶、辣椒等；發炎期間也需注意，不好消化的食材，如:烤肉或鳳梨等質地太硬的食物、粽子或年糕等糯米類製品、油炸及肥肉類食物、冰品等。

5.平時多補充有益腸胃道的食材

●含有益生菌的食物（發酵食物）：優酪乳、泡菜、納豆、味噌或益生菌保健品。
●富含膳食纖維的黏滑性食物：秋葵、山藥、菇類、海藻類。
●寡糖類食物，良好益生質有助好菌生長：洋蔥、黃豆、牛蒡、香蕉、蜂蜜。

6.飯後消化好幫手：消化酵素、水果醋

若是在用餐後容易感到消化不良「胃堵堵」，建議可在餐後補充消化酵素或喝點水果醋，大約50-100c.c.並稀釋飲用（不宜過量），幫助食物分解，讓消化過程更順暢。

