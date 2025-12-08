關注職場心理健康 新北汐止社區心理衛生中心進駐

新北市達成社安網要求2025年共7家心衛中心的目標。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市汐止區社區心理衛生中心今（8日）開幕，由衛生局長陳潤秋與心理健康司長陳柏熹揭牌，服務範圍涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區，提供即時心理支持與諮商。中心將特別關注職場心理健康，透過課程與示範活動協助民眾舒緩壓力，並延伸至校園與社區，打造多元、可及的心理支持網絡。即日起每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務。

陳潤秋指出，心衛中心除了提供心理諮商及個案管理服務，也主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。自2022年第一間心衛中心啟用以來，心理諮商服務量從每年116人次至突破1650人次，並已舉辦1700多場宣導活動。顯示心衛中心已扎根於社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

請繼續往下閱讀...

陳潤秋表示，近年職場壓力逐漸受到重視，市府積極推動「職場心理健康」，至今與超過220家職場合作「職得用心待你」講座，今年更推出《安心職引》職場心理健康指引雙版本。《員工版》協助民眾從「醫、動、養」三面向落實減壓生活；《企業版》提倡業者建立友善職場、重視人才是企業永續的關鍵。民眾可至衛生局官方網站免費下載（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14338）。

陳潤秋說明，汐止社區心理衛生中心的服務範圍，涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區。即日起每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務，預約專線（02）8691-0191。民眾若想獲得更多社區心理衛生中心活動資訊，可至新北市政府衛生局官方網站（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=19497）查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法