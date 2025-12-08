自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

關注職場心理健康 新北汐止社區心理衛生中心進駐

2025/12/08 19:33

新北市達成社安網要求2025年共7家心衛中心的目標。（衛生局提供）

新北市達成社安網要求2025年共7家心衛中心的目標。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市汐止區社區心理衛生中心今（8日）開幕，由衛生局長陳潤秋與心理健康司長陳柏熹揭牌，服務範圍涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區，提供即時心理支持與諮商。中心將特別關注職場心理健康，透過課程與示範活動協助民眾舒緩壓力，並延伸至校園與社區，打造多元、可及的心理支持網絡。即日起每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務。

陳潤秋指出，心衛中心除了提供心理諮商及個案管理服務，也主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。自2022年第一間心衛中心啟用以來，心理諮商服務量從每年116人次至突破1650人次，並已舉辦1700多場宣導活動。顯示心衛中心已扎根於社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

陳潤秋表示，近年職場壓力逐漸受到重視，市府積極推動「職場心理健康」，至今與超過220家職場合作「職得用心待你」講座，今年更推出《安心職引》職場心理健康指引雙版本。《員工版》協助民眾從「醫、動、養」三面向落實減壓生活；《企業版》提倡業者建立友善職場、重視人才是企業永續的關鍵。民眾可至衛生局官方網站免費下載（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14338）。

陳潤秋說明，汐止社區心理衛生中心的服務範圍，涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區。即日起每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務，預約專線（02）8691-0191。民眾若想獲得更多社區心理衛生中心活動資訊，可至新北市政府衛生局官方網站（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=19497）查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中