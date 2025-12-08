幼兒施打公費疫苗接種 北市醫療院所明年將補助每劑100元

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（8）表示，截至2025年11月底，全市共有24家預立醫療照護諮商機構提供服務，至今年11月底簽署人數突破4萬人，連年位居全國第一。此外，台北市率先以敬老卡補助800元方式協助長者完成諮商，並針對具身心障礙、重大傷病、罕見疾病等身分者，以及急性後期整合照護計畫與長照日照使用者提供全額補助，列冊之獨居長者及遊民納入補助範圍，降低弱勢族群負擔。

衛生局說明，台北市兒童醫療補助計畫目前約有300家特約醫療院所共同參與，今年起放寬一般兒童之監護人申請條件。另，考量基北北桃生活圈跨區就醫頻繁，北市開放外縣市合約醫療院所申請加入計畫，提升就醫便利性與權益保障。計畫除補助門、急診掛號費與部分負擔、住院費用等醫療支出外，也提供就醫安全與健康諮詢服務。

自明年起，幼兒常規疫苗合約醫療院所為設籍台北市0至6歲幼兒施打公費常規疫苗，每劑補助100元。

衛生局表示，為保護弱勢高風險長者免於相關疼痛與併發症困擾，北市自今年起更針對設籍北市年滿55歲以上原住民或65歲以上長者，凡符合「低收入戶或中低收入戶」且「持有重大傷病註記、愛滋感染者或脾臟缺損者」，可享2劑帶狀疱疹疫苗全額補助。

