健康網》男神立威廉得甲狀腺癌二期 醫：初期無症狀 最好常觸診

男神立威廉因背痠痛查病因，最後全身健檢揪出甲狀腺癌二期。國泰醫院表示，聽從醫囑，預後非常好。（取自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕新加坡籍的立威廉腰痠背痛就醫，起初未檢查出有異狀，改做全身健康檢查，經核磁共振（MRI），發現罹患甲狀腺癌，歷經兩次手術，取出2個惡性腫瘤。國泰醫院衛教資料指出，甲狀腺癌在所有的癌症中算是預後非常好的癌症。

國泰醫院指出，甲狀腺乳突癌和濾泡癌在所有的癌症中，都算是預後非常好的癌症，一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90-95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90-95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率只有約5%。

請繼續往下閱讀...

立威廉的狀況為甲狀腺癌二期，他抱持樂觀態度，「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」國泰醫院外科指出，就診的甲狀腺癌患者，絕大多數沒有症狀，以頸部腫塊為最常見表現。其餘的病例則可能出現頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難等徵兆。

立威廉經由全身健檢查出罹癌，國泰醫院表示，不少全身健康檢查已將甲狀腺超音波納入檢查項目，因此發現的甲狀腺癌也日益增多。甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，在一般民眾中，經由醫師的觸診檢查，約十分之一的民眾有甲狀腺腫瘤，其中以女性佔多數。

國泰醫院指出，大部分甲狀腺瘤為良性腫瘤，甲狀腺癌的發生機率並不高，所以若發現腫瘤並不需要過度緊張。大部分經初步檢查即可診斷為良性。甲狀腺癌佔甲狀腺腫瘤不到5%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法