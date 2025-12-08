自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》男神立威廉得甲狀腺癌二期 醫：初期無症狀 最好常觸診

2025/12/08 20:32

男神立威廉因背痠痛查病因，最後全身健檢揪出甲狀腺癌二期。國泰醫院表示，聽從醫囑，預後非常好。（取自微博）

男神立威廉因背痠痛查病因，最後全身健檢揪出甲狀腺癌二期。國泰醫院表示，聽從醫囑，預後非常好。（取自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕新加坡籍的立威廉腰痠背痛就醫，起初未檢查出有異狀，改做全身健康檢查，經核磁共振（MRI），發現罹患甲狀腺癌，歷經兩次手術，取出2個惡性腫瘤。國泰醫院衛教資料指出，甲狀腺癌在所有的癌症中算是預後非常好的癌症。

國泰醫院指出，甲狀腺乳突癌和濾泡癌在所有的癌症中，都算是預後非常好的癌症，一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90-95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90-95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率只有約5%。

立威廉的狀況為甲狀腺癌二期，他抱持樂觀態度，「該接受治療的就治療，平常該做什麼還是做什麼，人生嘛不就是如此。」國泰醫院外科指出，就診的甲狀腺癌患者，絕大多數沒有症狀，以頸部腫塊為最常見表現。其餘的病例則可能出現頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難等徵兆。

立威廉經由全身健檢查出罹癌，國泰醫院表示，不少全身健康檢查已將甲狀腺超音波納入檢查項目，因此發現的甲狀腺癌也日益增多。甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，在一般民眾中，經由醫師的觸診檢查，約十分之一的民眾有甲狀腺腫瘤，其中以女性佔多數。

國泰醫院指出，大部分甲狀腺瘤為良性腫瘤，甲狀腺癌的發生機率並不高，所以若發現腫瘤並不需要過度緊張。大部分經初步檢查即可診斷為良性。甲狀腺癌佔甲狀腺腫瘤不到5%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中