健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》報告正常卻不舒服？ 醫警：真正警訊在日常細節

2025/12/09 15:35

專家建議，追蹤不應跟著日曆走，應該跟著身體走，把生活變成一種動態監測，每週花幾分鐘觀察體力、心跳、睡醒狀態等的變化才是關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾可能覺得，自己明明規律到醫院檢查追蹤，報告也沒有紅字，但是為什麼仍舊感覺不對勁？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，很多追蹤都像是「照著慣例做」，而不是「根據科學做」，生活裡的細節才關鍵，當民眾感到體力變弱、心跳不穩定、傷口癒合速度變慢等都要注意，它們比「每3個月一次的檢查」更早預警。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，很多人1年1次健檢、3個月抽1次血，看起來該做的都做了，流程一樣不少，但內心的不安卻沒有因此減少。更困惑的是，報告上的數字明明在「正常範圍」，身體卻已經開始出現疲倦加重、體力下滑。

研究指出，國際間多數慢性病的追蹤建議，超過一半沒有清楚的證據來源，近9成沒有說明異常後應該怎麼處理。這意味著，很多追蹤都像是「照著慣例做」，而不是「根據科學做」。

張家銘說明，追蹤不是次數的問題，是方向的問題。如果方向不對，做再多也沒有意義。真正應該被追蹤的，是變化而不是儀器，舉例來說，肌肉細胞的能量工廠開始變得遲鈍、呼吸道的免疫細胞會慢慢變得敏感、情緒與壓力路徑的調節會漸漸偏掉等，這些變化無法靠抽一次血就能看得出來。

研究提醒，比抽血更早、比儀器更細，就在日常的變化。張家銘歸納以下幾項要注意的事：

●體力的變化，3千步的感受差了就有問題

以前走路很輕鬆，最近卻越走越喘、越累，這是能量代謝與血管功能下降最敏感的指標。

●早上起床的清醒度，內分泌與壓力系統的即時訊號

醒來後20分鐘內如果常常「開不了機」，有可能是壓力反應路徑與血糖調節出了問題。

●傷口癒合速度，慢性發炎的真實寫照

小傷口原本3天會好，漸漸地卻撐到5天才好，身體的修復速度就是慢性發炎的直接反映。

●心跳的穩定性，自主神經與身體負荷的晴雨表

若一樣的活動心跳卻飆更高、更不穩，是自主神經疲乏的訊號。

●腸道節律，免疫與代謝的共同鏡子

排便若開始不規律、形態變得明顯不同，很可能是腸道菌相的變化。

張家銘總結，追蹤不應該跟著日曆走，而是應該跟著身體走，把生活變成一種動態監測，每週花幾分鐘觀察體力、心跳、睡醒狀態、排便、傷口癒合。因為它們是身體最早的警訊。

