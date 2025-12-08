健康網》美網紅醫推薦「薑黃黃金飲」 主張空腹下肚護身體

艾倫．曼德爾博士特調的「薑黃黃金飲」，強調早上空腹喝下，可以讓身體抗發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早上喝一杯，美國千萬網紅醫師艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）特調的「薑黃黃金飲」，他表示，建議空腹喝下，這杯可以對身體有抗發炎效果。不過，台灣醫界對於雖是天然食物且抗發炎的飲品，多半抱持可試但要謹慎的態度，叮嚀患者在飲用前一定要詢問專業醫師。

艾倫．曼德爾博士這杯「薑黃黃金飲」的建議配方為：1/4茶匙薑黃、1湯匙初榨橄欖油、1杯溫水、一小撮黑胡椒混合而成，也可以搭配柳橙汁喝下。他分析關鍵成分與作用如下：

●薑黃（Turmeric）：含有薑黃素（Curcumin），具有強效的抗發炎和抗氧化特性，透過抑制發炎過程中的分子來發揮作用。

●初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）：富含健康的單元不飽和脂肪及橄欖油刺激醛（Oleocanthal）。其脂肪可增強薑黃素的吸收，同時支持心臟健康和改善膽固醇水平。

●黑胡椒（Black Pepper）：含有胡椒鹼（Piperine），其主要功能是顯著增強薑黃素的生物利用率和吸收，使其更有效。

為了讓口感好一些，艾倫．曼德爾博士推薦可以搭配柳橙汁，多攝取維生素C，來提升免疫系統，並讓飲品更好喝。橙汁的天然甜味也能平衡薑黃與橄欖油的「土味」和厚重感。

他分析「薑黃黃金飲」中3成分必須配合的用意，是因為薑黃素是一種多酚化合物，具有強效的抗氧化和抗發炎特性，被認為可以透過抑制細胞內的發炎傳導分子，來達到緩解體內慢性發炎的目的。但薑黃素在小腸中的吸收極差，若很難有效進入血液循環發揮作用，因此，必須加入初榨橄欖油和黑胡椒來幫助吸收。

其中，黑胡椒內有一活性成分胡椒鹼（Piperine）則扮演了「增效劑」的角色。胡椒鹼被證實可以顯著抑制肝臟代謝薑黃素的酵素，延長薑黃素在體內停留和作用的時間，進而提升生物利用率。

雖然也有不少國際期刊對薑黃素的抗發炎機制、胡椒鹼增強薑黃素吸收、橄欖油脂肪酸與吸收、初榨橄欖油的抗發炎成分等功效進行了研究與證實，但孕婦、哺乳期婦女、有膽結石病史者、以及服用抗凝血劑的患者，都要慎用此類產品或飲品。

