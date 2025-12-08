自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美網紅醫推薦「薑黃黃金飲」 主張空腹下肚護身體

2025/12/08 19:50

艾倫．曼德爾博士特調的「薑黃黃金飲」，強調早上空腹喝下，可以讓身體抗發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾倫．曼德爾博士特調的「薑黃黃金飲」，強調早上空腹喝下，可以讓身體抗發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早上喝一杯，美國千萬網紅醫師艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）特調的「薑黃黃金飲」，他表示，建議空腹喝下，這杯可以對身體有抗發炎效果。不過，台灣醫界對於雖是天然食物且抗發炎的飲品，多半抱持可試但要謹慎的態度，叮嚀患者在飲用前一定要詢問專業醫師。

艾倫．曼德爾博士這杯「薑黃黃金飲」的建議配方為：1/4茶匙薑黃、1湯匙初榨橄欖油、1杯溫水、一小撮黑胡椒混合而成，也可以搭配柳橙汁喝下。他分析關鍵成分與作用如下：

●薑黃（Turmeric）：含有薑黃素（Curcumin），具有強效的抗發炎和抗氧化特性，透過抑制發炎過程中的分子來發揮作用。

●初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）：富含健康的單元不飽和脂肪及橄欖油刺激醛（Oleocanthal）。其脂肪可增強薑黃素的吸收，同時支持心臟健康和改善膽固醇水平。

●黑胡椒（Black Pepper）：含有胡椒鹼（Piperine），其主要功能是顯著增強薑黃素的生物利用率和吸收，使其更有效。

為了讓口感好一些，艾倫．曼德爾博士推薦可以搭配柳橙汁，多攝取維生素C，來提升免疫系統，並讓飲品更好喝。橙汁的天然甜味也能平衡薑黃與橄欖油的「土味」和厚重感。

他分析「薑黃黃金飲」中3成分必須配合的用意，是因為薑黃素是一種多酚化合物，具有強效的抗氧化和抗發炎特性，被認為可以透過抑制細胞內的發炎傳導分子，來達到緩解體內慢性發炎的目的。但薑黃素在小腸中的吸收極差，若很難有效進入血液循環發揮作用，因此，必須加入初榨橄欖油和黑胡椒來幫助吸收。

其中，黑胡椒內有一活性成分胡椒鹼（Piperine）則扮演了「增效劑」的角色。胡椒鹼被證實可以顯著抑制肝臟代謝薑黃素的酵素，延長薑黃素在體內停留和作用的時間，進而提升生物利用率。

雖然也有不少國際期刊對薑黃素的抗發炎機制、胡椒鹼增強薑黃素吸收、橄欖油脂肪酸與吸收、初榨橄欖油的抗發炎成分等功效進行了研究與證實，但孕婦、哺乳期婦女、有膽結石病史者、以及服用抗凝血劑的患者，都要慎用此類產品或飲品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中