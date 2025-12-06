自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》新北國王桑尼左膝扭傷變形 醫：若鬆動最好進行重建手術

2025/12/06 19:11

新北國王6日在東超例行賽，洋將桑尼想切入上籃時，左膝扭傷立刻腫脹變形。長庚國際醫療中心表示，若膝蓋鬆動最好進行重建手術。（資料照）

新北國王6日在東超例行賽，洋將桑尼想切入上籃時，左膝扭傷立刻腫脹變形。長庚國際醫療中心表示，若膝蓋鬆動最好進行重建手術。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕新北國王6日在東超例行賽，對戰來訪蒙古烏蘭巴托野馬洋將桑尼切入時疑似左膝扭到，當場膝蓋腫脹，他也跌在地上無法起身，怒吼好幾聲，痛到由場務人員用擔架送他離場。長庚國際醫療中心表示，劇烈的疼痛以及迅速的腫脹，就算是骨頭沒有問題，日後會常常扭傷。

根據長庚國際醫療中心衛教資料指出，這類的傷若無骨折，最怕的是膝蓋鬆動，有前位的不穩定性而且可能同時有半月板軟骨破損的症狀，如前十字韌帶斷裂同時合併有內側半月板軟骨破裂，若是不好好醫治，會發生早期退化性關節炎。

長庚國際醫療中心表示，前十字韌帶最主要的功能在於維持膝關節的穩定，主要是前後的穩定及旋轉的穩定性。一般行走時，因為活動腳步與程度不太劇烈，所以若是患者有十字韌帶斷裂者，一般來說不會有太嚴重的症狀。然而在做劇烈活動時，則需要十字韌帶來維持關節的穩定性。

長庚國際醫療中心建議，千萬不要放任不管，一旦有前十字韌帶損傷，一般來說醫師就會建議做手術重建。從身體上某一部位取下一條肌腱，經過處理後做成一條韌帶的形狀，之後在關節鏡下在小腿脛骨及大腿股骨鑽鑿出隔一個骨通道，經由特殊的穿針帶線的方式將處理後的自體韌帶帶入關節內，最後用懸吊鋼板以及生物螺釘加以固定，一般手術時間約為60~90分鐘，住院約3天。

此外，接受手術病患早期需拐杖使用6週，3個月內不適合做劇烈運動，但要做康復訓練。完全恢復運動功能大約是手術後5~6個月。

