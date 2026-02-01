健康網》日名人莫雷羅伯遜病逝 醫：食道癌8大病因別輕忽

日本媒體人兼演員莫雷羅伯遜因食道癌病逝。秀傳醫院指出，有吞嚥困難、體重減輕，已是中晚期。（取自莫雷羅伯遜IG）

〔健康頻道／綜合報導〕日本媒體人兼演員莫雷羅伯遜（Molly Robertson）於1月29日因食道癌病逝，享年71歲。他的妻子也是演員池田由紀子在社群上悲慟發布訊息。秀傳醫院指出，食道癌初期的症狀不明顯，不易讓人察覺，往往到了吞嚥困難、體重減輕，已是中晚期。

根據秀傳醫院衛教資料指出，一般人的食道長約25公分，呈現管狀器官，主要是負責將食物從咽喉運送至胃部。而「食道癌」則是一種起源於食道的惡性腫瘤。所謂的「食道癌」，也就是指由食道內襯黏膜的鱗狀上皮細胞癌化形成「鱗狀細胞癌」，少數則由食道下段與胃交界處的腺體細胞癌化形成「腺癌」。

莫雷長期接受食道癌治療，在台灣名人中方文琳曾罹患零期，她在一次健檢中查出，癌細胞面積約10公分，屬於癌前病變。當年她也曾透露，自己長期睡前喝58度高粱助眠及愛喝熱湯、熱飲導致。經內視鏡黏膜下剝離術（ESD）治療後已無大礙，目前僅需定期追蹤。

至於食道癌發病有8大原因：

●吸菸：

吸菸是導致食道癌最主要且可預防的危險因素之一，由於菸草中的有害化學物質會損害食道細胞DNA結構，增加突變風險。

●酗酒：

長期過量飲酒與食道癌風險顯著相關，酒精會刺激食道細胞，引起慢性發炎。若又與吸菸行為同時存在，將使罹癌機率大幅提高。

●不良飲食習慣：

飲食中若長期攝取高鹽、高脂肪且低纖維飲食，並缺乏新鮮蔬果與膳食纖維，就有可能提升食道癌風險。

●慢性胃食道逆流：

胃酸長期逆流至食道，可能會改變食道下段細胞，造成黏膜反覆受損與修復。時間一久，就可能發展成食道腺癌的重要前驅階段，需定期追蹤與監控。

●肥胖：

肥胖不僅與代謝症候群有關，也會增加胃食道逆流的發生率。此外，也可能間接增加罹患腺癌的機率。

●過熱飲食：

經常食用過燙的食物（像滾燙的湯品、燒燙的燒烤），可能會損傷食道內膜，使黏膜細胞發生慢性損傷與再生，增加DNA突變機率。長期累積下來，就會增加食道癌變風險。

●食道白斑病：

這是一種表現為食道黏膜白色斑塊的病變，屬於細胞異常增生。此病變雖非癌症，但被認為是鱗狀細胞癌的潛在前期病變，有一定機率發展為惡性腫瘤，需密切追蹤與病理切片檢查。

●人類乳突病毒（HPV）：

某些高風險型的HPV感染，除了與子宮頸癌有關外，也被發現與鱗狀細胞癌風險升高有潛在關聯。

當患者有吞嚥困難、持續性咳嗽或聲音沙啞、體重急劇下降、胸部不適或疼痛、胃酸逆流或消化不良等症狀，秀傳醫院指出，大都已到中晚期，不可不慎！

