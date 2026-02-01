自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不再是老人病 美研究：年輕人死於大腸直腸癌躍升首位

2026/02/01 16:35

美國癌症協會研究顯示，在美國，大腸直腸癌目前是50歲以下人群中死亡率最高的癌症。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《國會山莊報》（The Hill）31日報導，美國癌症協會（ACS）研究人員進行的一項研究顯示，在美國，大腸直腸癌目前是50歲以下人群中死亡率最高的癌症。

這項發表在《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究，利用美國國家癌症研究所的數據，分析1990年至2023年間50歲以下男性和女性的癌症死亡率。研究人員發現，一些在年輕人中最致命的癌症：肺癌、腦癌、乳癌和白血病的死亡率實際上有所下降。然而，大腸直腸癌卻逆勢而行，從1990年代初的第五大癌症死亡原因，躍升至2023年的第一大癌症死亡原因。

該研究的作者傑馬爾（Ahmedin Jemal）表示：「我們沒想到大腸癌的發生率會上升得如此之快，但現在很明顯，它不再是老年人的專屬疾病了。」現在必須加倍努力研究，找出導致1950年以後出生的幾代人大腸直腸癌發病率激增的原因。

研究人員表示，自1990年代以來，50歲以下族群的癌症總死亡率已大幅下降44％，這在很大程度上歸功於篩檢和治療方法的改進。同時，根據美國癌症協會（ACS）近日發布的報告，該人群中大腸直腸癌的死亡人數「自2005年以來每年增長1.1％」。

報告中並未詳細說明大腸直腸癌死亡人數上升的潛在原因，但一位代表透露，研究人員正在調查「飲食和肥胖問題」。

這與美國癌症協會先前的研究結果及醫學專家的觀點相呼應。威斯康辛州麥迪遜市威斯康辛大學健康中心的結腸直腸外科專家海頓（Dana Hayden）在2023年曾表示，至少部分年輕人結腸癌病例與「飲食、運動量減少及吸菸或飲酒等不良生活方式選擇」有關。

海頓補充道，還有一些其他因素可能與遺傳有關，也可能與腫瘤生物學有關，「我們正在努力儘快找出答案」。

2025年8月發表的一項研究結果也顯示，45至49歲成年人的大腸癌診斷率激增50％，但至少部分增長是由於COVID-19疫情爆發第一年後診斷病例激增所致，疫情可能導致患者未能及時就醫。

