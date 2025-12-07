自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

大雪來了》防急降溫心情更blue 中醫授定心茶飲穩住自己

2025/12/07 08:00

儘管還感受不到大雪的威力，但冷不防的垂直降溫更讓人心情煩悶，新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓表示，DIY茶飲可以暖心又暖胃；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕又到一年中，心情最blue的節氣，板橋新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓表示，冬季特別容易出現焦慮、不安、睡眠不穩等偏向「恐、驚」的情緒。特別在大雪前後，陽氣更弱，心氣更容易不安。

張晉毓說，這是逼近年關又加上天氣不穩定，在五行中，腎對應的情志是「恐」。陽氣是推動精神力量的源頭，冬季陽氣收斂，使人比較容易心情低落、鬱悶、思緒變慢、感到不安全或不踏實。還有一種情緒是腎氣不足時，會呈現「不穩」、「易受驚嚇」的特質。

因此，張晉毓建議，在冬季中過度活動反而會使人心浮氣躁，此時更要「靜養、收心」，若太忙、太累或情緒起伏大，就會反向耗傷腎氣。

以下的茶飲與食療，可以暖胃又暖心：

●薑棗暖身茶
功效：溫中散寒、暖腎補氣、改善手腳冰冷、增強循環。
材料：生薑3-5片、紅棗3-5顆（拍裂）、枸杞一小撮。
作法：生薑與紅棗煮 10 分鐘。熄火後放入枸杞稍浸泡即可。
適合：容易手腳冰冷、腰膝酸冷、疲倦人士。
不適合：容易上火、嘴破者請少量。

●桂圓紅棗暖心茶（補血安神）
功效：養血安神、暖宮、改善睡眠、增強氣血。
材料：桂圓4-6顆、紅棗3-5顆、薑片2-3 片（可加強暖身）。
作法：全部煮10-15分鐘即可。
適合：手腳冷、臉色蒼白、易緊張、睡不好者。
注意：身體偏熱、易長痘者建議少喝。

●陳皮暖胃去濕茶（適合濕氣重）
功效：去濕、暖胃、改善脹氣、提升消化力。
材料：陳皮1片、生薑2-3片、紅棗2顆（拍裂）。
作法：全部煮8-10分鐘即可。
適合：舌苔厚、常脹氣、怕冷又重濕的人。

●銀耳紅棗蓮子湯（養陰潤燥）
功效：潤肺、安神、滋陰補血但不燥。
材料：銀耳一小朵（泡發）、紅棗3-5 顆、蓮子一小把。
作法：慢火熬煮40分鐘即可。
適合：偏熱、口乾、皮膚乾燥者。

●黑芝麻核桃茶（補腎填精）
功效：補腎養血、滋養腦與筋骨、改善冬季疲倦。
材料：黑芝麻1湯匙、核桃仁3-4顆、熱牛奶或熱豆漿200-250ml。
作法：黑芝麻先小火乾炒，研磨成粉更好消化。與核桃、熱牛奶（或豆漿）混合即可。

