健康 > 杏林動態

衛福部基隆醫院門診春節不打烊 慢性病患者可提前回診領藥

2026/01/30 10:55

衛生福利部基隆醫院農曆春節期間持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診維持全年無休。（記者俞肇福攝）

衛生福利部基隆醫院農曆春節期間持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診維持全年無休。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院院長林三齊今天（30日）表示，照顧大基隆地區民眾看診需求，今年農曆春節期間將持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診維持全年無休、24小時不打烊，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。

林三齊指出，考量春節期間慢性病人用藥需求，部立基隆醫院健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。若民眾上次（上個月）給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間的2月14日至22日（初六），可提前自明天（31日）起回診，請醫師開立處方箋，或持慢性病連續處方箋領取下個月藥品。

基隆醫院表示，2月16日（除夕）至2月21日（初五）上午時段，都有開設門診提供看診服務，每天開診科別如下：16日（除夕）有腎臟科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、眼科、中醫科、皮膚科，17日（初一）有心臟科、外科、骨科、兒，18日（初二）有腎臟科、外科、骨科、神經外科、兒科、精神科、皮膚科，19日（初三）有肝膽腸胃科、心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、中醫科，20日（初四）有胸腔內科、腎臟科、外科、胸腔外科、骨科、泌尿科、兒科、中醫科，21日（初五）有心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、兒科、精神科、復健科、中醫科。

另外，17日（初一）至19日（初三）加開內、兒科（初二下午僅兒科）傳染病特別門診」，讓有傳染病就醫需求的民眾能更快分流看診，縮短等候時間，同時也能降低急診壓力、保全急重症醫療量能及品質，提升整體就醫效率。

衛生福利部基隆醫院考量春節期間慢性病人用藥需求，健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。（記者俞肇福攝）

衛生福利部基隆醫院考量春節期間慢性病人用藥需求，健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。（記者俞肇福攝）

