健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

深化亞洲藥學合作 台、印藥師會提前續盟

2025/12/06 10:05

藥師公會全聯會理事長林憶君（右）與印尼藥師會（IAI）提前續簽姐妹會。（藥師公會全聯會提供）

藥師公會全聯會理事長林憶君（右）與印尼藥師會（IAI）提前續簽姐妹會。（藥師公會全聯會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣藥師持續走向國際！藥師公會全國聯合會理事長林憶君上任兩週即率新任團隊飛往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證姐妹會提前續盟，林憶君說，台灣與印尼雖隔海相望，但藥師心意相通，「真正的合作，不在於紙上的簽署，而是走進彼此的土地，從握手與微笑中建立信任。」她並形容印尼充滿多元語言與文化，開放精神與台灣價值十分契合，讓雙方更容易在專業與理念上找到共同語言。

台灣與印尼於2022年締結姐妹會，4年來交流頻繁，不論藥事服務、災害用藥或社區衛教都建立深厚合作。原協議將於2026年到期，此次提前續簽，由締結姐妹會的重要推手、榮譽理事長黃金舜同行，監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫等幹部也全程參與，展現全聯會推動國際合作的決心。

印尼藥師會會長Noffendri表示，提前續盟象徵雙方夥伴情誼更上一層樓，期待未來在教育訓練、藥事服務等領域展開更緊密合作。前任會長Nurul Falah也直言，台灣在藥事專業、社區用藥與衛教推動上的表現令人印象深刻，相關經驗對印尼非常有價值，能與台灣建立合作關係深感榮幸。

我國駐印尼代表處大使洪振榮也出席見證，並致上祝福，肯定兩會在亞洲藥事合作中扮演關鍵角色。黃金舜說，當初選擇以印尼為台灣藥師國際布局的第一站，是因為雙方擁有相同的專業信念，如今提前續盟，再次證明「臺灣藥師的實力正在被世界看見」。他也提到，台灣在疫情防疫、社區照護與災害用藥管理累積的專業，正是能與國際分享的珍貴資產，期待新任團隊能把國際舞台走得更遠。

林憶君表示，未來雙方將在既有合作上進一步拓展，包括青年藥師交流、專業訓練、公共衛生合作與研討會等，讓台灣藥師的力量在亞洲更多角落發揮影響力。

