健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「瘦瘦針」列肥胖治療選項 醫談3點：減重難靠意志

2025/12/07 20:45

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼認為，光靠意志力減重極為困難，因此適當藥物介入很重要。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期有關瘦瘦針的討論相當多，也不少反對的聲音，指稱肥胖是自己亂吃造成的。然內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」說明，以醫學角度看，肥胖成因很複雜。最近世界衛生組織（WHO）發布了最新的治療指引，明確將 GLP-1（也就是大家俗稱的瘦瘦針）列為肥胖症的長期治療選項。這等於是告訴大家，肥胖是容易復發的慢性疾病，需要治療。最後蔡明劼提醒GLP-1為處方用藥，需經過醫師評估後使用，切勿自己亂買來路不明藥物。

在網路上，我常看到一些言論：「胖不就是自己愛亂吃？打什麼瘦瘦針！」、「少吃多動就好了，為什麼要靠藥物？」聽到這些話，其實我並不認同。因為從醫學的角度來看，肥胖的成因相當複雜。叫別人管住嘴巴，就好像叫氣喘病患者「大口深呼吸」、叫憂鬱症患者「想開一點」一樣，毫無幫助可言。​

最近世界衛生組織（WHO）發布了最新的治療指引，明確將 GLP-1（也就是大家俗稱的瘦瘦針）列為肥胖症的長期治療選項。蔡明劼認為，這在醫學界是一個很重要的訊號，它告訴我們：「肥胖，是一種複雜的、容易復發的慢性疾病，跟高血壓、糖尿病一樣需要『治療』的，而不光是靠『意志力』就能解決。」

​蔡明劼用醫師的角度分享三個重要觀念：​

對抗「大腦」，意志力通常會輸。

​我們的身體演化機制是為了「生存」。當你嘗試節食減重，身體會以為遇到饑荒，反而分泌更多飢餓素，讓你更想進食。這是一種強大的生理機制。GLP-1 類藥物的作用，就像是幫妳的大腦重新校正「飽足感」的訊號，讓妳不再需要用意志力去跟強大的生理本能拔河。​

治療肥胖，就跟控制血壓一樣正當。

​如果有高血壓，我們會按時服藥控制，沒人會說這是「偷懶」。同樣的，如果體重超標已經影響到你的健康（例如關節負擔、血糖波動），尋求藥物輔助是科學且合理的醫療行為。這不是「走歪路」，而是用正確的工具來幫助身體恢復健康機能。​

藥物是「輔助輪」，健康生活才是「方向盤」

​蔡明劼誠實說過很多次，藥物不是仙丹。蔡明劼認為，它的價值在於幫你爭取到「喘息空間」，讓妳的食慾受控後，我們更有餘力去建立良好的飲食習慣（比如增加蛋白質攝取）和規律運動。「藥物幫你起步，而你趁這段時間養成良好的生活習慣，才是防止復胖、維持長久健康的關鍵。」

​蔡明劼總結，減重這條路真的很不容易，現代人的身體、心理、社會問題錯綜複雜。請不要把所有壓力都扛在自己身上，適時尋求醫療專業的協助，是為自己的健康負責，這一點都不丟臉。

​最後蔡明劼提醒：瘦瘦針屬於處方用藥，符合適應症才能開立，而且可能伴隨副作用。請務必到門診找醫師諮詢評估，切勿自行購買注射。

