健康網》WHO提GLP1指引 醫讚新里程碑：肥胖被當慢性病

〔健康頻道／綜合報導〕近期大家熱烈討論的莫過於俗稱「瘦瘦針」的減重針劑，GLP-1便包含其中。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」談到，WHO在2025年12月1日，發表第一份使用 GLP1 類藥物治療肥胖的全球指引。他認為，這是一個新的里程碑，因為世界衛生組織正式把「肥胖」視為一種慢性的會反覆發作的疾病；而不是一種意志力不夠的問題。

WHO說明，全球有超過十億人受到肥胖影響，2024年有370萬人的死亡和肥胖相關。如果不處理，2030年肥胖人口將再翻倍。GLP1 類藥物，像是 semaglutide、liraglutide、tirzepatide，這幾年累積了大量證據，確實在減重與改善代謝方面很有效。但也有許多現實問題：取得困難、費用高昂、長期資料不足等。因此WHO 才需要一份全球性的指引。WHO提出的建議為：

首先，成人肥胖者可以考慮使用 GLP1 類藥物。這是「條件式」建議。蘇怡寧解釋，代表可以用，但並不是每個人都需要用，也不是隨便用。必須由醫師評估，並且不適用於孕婦。

之所以是條件式，是因為目前長期療效和停藥後維持效果，都還沒有最完整的資料。再加上供應不足，全球取得不易，價錢昂貴，不同國家的醫療體系準備度不一。所以建議是保留性的。

再者，若使用 GLP1 藥物，建議同時搭配密集生活型態調整，包含：結構化的飲食、

規律的身體活動、行為改變課程，甚至是專業團隊的追蹤。原因很簡單：藥物能幫助減重，但生活方式能幫助維持，不然停藥很容易回來。內文更提到，「不能單靠藥物就解決肥胖」。

WHO 強調，肥胖是一個整個社會的疾病，不是只靠某一支藥，或某一個人自己努力就能完全解決。要處理肥胖，需要三個方向一起進行：

1.打造更健康的社會環境：包括食物環境、城市設計、運動空間。

2.對高風險族群進行早期介入：減少糖尿病和心血管疾病的發生。

3.提供肥胖者長期、以人為本的持續照護：讓治療不只是短期衝刺，而是一條可以走下去的路。

其中公平性是更大的挑戰。WHO 警告，即使增加產量，到2030年，全世界真正能拿到 GLP1 減重藥的人，可能還不到1/10。因為藥價高、供應不穩定、國家間分配不均。有些地方甚至因為減重市場的需求太大，讓糖尿病患者買不到藥。

最後，WHO呼籲各國：使用集中採購、分層定價、授權生產等方式，來改善可近性，讓真正需要的人能優先使用。WHO表示，這份指引會隨著未來新的臨床證據，不斷更新。肥胖是一場長期戰役，而 GLP1 是其中一個工具，不是全部。

