自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》WHO提GLP1指引 醫讚新里程碑：肥胖被當慢性病

2025/12/06 10:24

蘇怡寧表示，WHO呼籲各界，將肥胖視為慢性病，積極醫治。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

蘇怡寧表示，WHO呼籲各界，將肥胖視為慢性病，積極醫治。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期大家熱烈討論的莫過於俗稱「瘦瘦針」的減重針劑，GLP-1便包含其中。婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」談到，WHO在2025年12月1日，發表第一份使用 GLP1 類藥物治療肥胖的全球指引。他認為，這是一個新的里程碑，因為世界衛生組織正式把「肥胖」視為一種慢性的會反覆發作的疾病；而不是一種意志力不夠的問題。

WHO說明，全球有超過十億人受到肥胖影響，2024年有370萬人的死亡和肥胖相關。如果不處理，2030年肥胖人口將再翻倍。GLP1 類藥物，像是 semaglutide、liraglutide、tirzepatide，這幾年累積了大量證據，確實在減重與改善代謝方面很有效。但也有許多現實問題：取得困難、費用高昂、長期資料不足等。因此WHO 才需要一份全球性的指引。WHO提出的建議為：

首先，成人肥胖者可以考慮使用 GLP1 類藥物。這是「條件式」建議。蘇怡寧解釋，代表可以用，但並不是每個人都需要用，也不是隨便用。必須由醫師評估，並且不適用於孕婦。

之所以是條件式，是因為目前長期療效和停藥後維持效果，都還沒有最完整的資料。再加上供應不足，全球取得不易，價錢昂貴，不同國家的醫療體系準備度不一。所以建議是保留性的。

再者，若使用 GLP1 藥物，建議同時搭配密集生活型態調整，包含：結構化的飲食、

規律的身體活動、行為改變課程，甚至是專業團隊的追蹤。原因很簡單：藥物能幫助減重，但生活方式能幫助維持，不然停藥很容易回來。內文更提到，「不能單靠藥物就解決肥胖」。

WHO 強調，肥胖是一個整個社會的疾病，不是只靠某一支藥，或某一個人自己努力就能完全解決。要處理肥胖，需要三個方向一起進行：

1.打造更健康的社會環境：包括食物環境、城市設計、運動空間。

2.對高風險族群進行早期介入：減少糖尿病和心血管疾病的發生。

3.提供肥胖者長期、以人為本的持續照護：讓治療不只是短期衝刺，而是一條可以走下去的路。

其中公平性是更大的挑戰。WHO 警告，即使增加產量，到2030年，全世界真正能拿到 GLP1 減重藥的人，可能還不到1/10。因為藥價高、供應不穩定、國家間分配不均。有些地方甚至因為減重市場的需求太大，讓糖尿病患者買不到藥。

最後，WHO呼籲各國：使用集中採購、分層定價、授權生產等方式，來改善可近性，讓真正需要的人能優先使用。WHO表示，這份指引會隨著未來新的臨床證據，不斷更新。肥胖是一場長期戰役，而 GLP1 是其中一個工具，不是全部。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中