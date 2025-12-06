健康網》平價人參維C滿滿纖維多 「白蘿蔔炒豬肉」雙享好滋味

國健署表示，白蘿蔔富含膳食纖維、葉酸、維生素Ｃ等營養素，推薦搭配豬里肌等低脂肉品拌炒，一次雙享蔬菜與蛋白質的混搭美味；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕轉眼間就到12月，也是「平價人參」白蘿蔔的產季。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」分享，白蘿蔔富含膳食纖維、鉀、葉酸、維生素Ｃ等營養素，除了煲湯之外，搭配豬里肌等低脂肉品拌炒一道「白蘿蔔炒豬肉」，不僅可增加蔬菜量的攝取，也能同時補充蛋白質，讓你吃得健康營養滿點。

國健署表示，白蘿蔔的產季為每年10月到隔年3月，因此，天冷的時候，常會喝到鮮甜溫暖的蘿蔔湯，也是冬天的明星蔬菜之一。國健署並說明，同樣重量的白蘿蔔，與高麗菜的膳食纖維含量一樣，可說是補充纖維的好食材。

請繼續往下閱讀...

此外，國健署也推薦將白蘿蔔納入日常飲食菜單，煮湯之外，可用更多元化的搭配方式攝取膳食纖維，並推介一道享用正當時的「白蘿蔔炒豬肉」料理，讓你一次雙享蔬菜與蛋白質的混搭美味。

白蘿蔔炒豬料理

●準備食材（2-3人份的配菜）：白蘿蔔300克（約半條）、里肌肉片約200克、薑片少許、醬油1小匙、蔥花少許。

●料理步驟：

1.白蘿蔔去皮切成薄片。

2.熱油鍋將薑片炒香。

3.加入豬肉炒熟後，再放入白蘿蔔。

4.加入醬油拌炒均勻。

5.起鍋前撒上蔥花即完成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法