自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》平價人參維C滿滿纖維多 「白蘿蔔炒豬肉」雙享好滋味

2025/12/06 06:32

國健署表示，白蘿蔔富含膳食纖維、葉酸、維生素Ｃ等營養素，推薦搭配豬里肌等低脂肉品拌炒，一次雙享蔬菜與蛋白質的混搭美味；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，白蘿蔔富含膳食纖維、葉酸、維生素Ｃ等營養素，推薦搭配豬里肌等低脂肉品拌炒，一次雙享蔬菜與蛋白質的混搭美味；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕轉眼間就到12月，也是「平價人參」白蘿蔔的產季。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」分享，白蘿蔔富含膳食纖維、鉀、葉酸、維生素Ｃ等營養素，除了煲湯之外，搭配豬里肌等低脂肉品拌炒一道「白蘿蔔炒豬肉」，不僅可增加蔬菜量的攝取，也能同時補充蛋白質，讓你吃得健康營養滿點。

國健署表示，白蘿蔔的產季為每年10月到隔年3月，因此，天冷的時候，常會喝到鮮甜溫暖的蘿蔔湯，也是冬天的明星蔬菜之一。國健署並說明，同樣重量的白蘿蔔，與高麗菜的膳食纖維含量一樣，可說是補充纖維的好食材。

此外，國健署也推薦將白蘿蔔納入日常飲食菜單，煮湯之外，可用更多元化的搭配方式攝取膳食纖維，並推介一道享用正當時的「白蘿蔔炒豬肉」料理，讓你一次雙享蔬菜與蛋白質的混搭美味。

白蘿蔔炒豬料理

準備食材（2-3人份的配菜）：白蘿蔔300克（約半條）、里肌肉片約200克、薑片少許、醬油1小匙、蔥花少許。

料理步驟：

1.白蘿蔔去皮切成薄片。

2.熱油鍋將薑片炒香。

3.加入豬肉炒熟後，再放入白蘿蔔。

4.加入醬油拌炒均勻。

5.起鍋前撒上蔥花即完成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中