新光醫院明年全員加薪1800元 護理人員累計調薪達25％

洪子仁指出，醫事人員的薪資組成複雜，最低薪資法絕對不是一個很好的處理方式。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣醫療人力持續流失，新光醫院副院長洪子仁指出，為鼓勵人員留任，新光醫院將從明年1月起，對全體員工加薪1800元，希望讓基層有感，另目前新光醫院護理人力流失比例已從2023年的15%下降至今年的7%，留任情況大幅改善，也希望藉此形成醫療院所同儕間的良性循環，但他直言，衛福部若統一規範醫事人員最低薪資「絕對不是一個很好的處理方式」。

新光醫院於台灣醫療科技展宣布，2026年1月起，全體員工加薪1800元，避免以調整薪資比例方式，造成薪水越高條越多的情況，也讓基層有感，平均加薪幅度達到3.5%，醫院每年人事支出預計增加1億元。

針對護理人員薪資，洪子仁說，新進輪值三班護理人員月薪自現行5.1萬元，調升至5.28萬元，另新進護理人員到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均可達到6.51萬元。

洪子仁指出，新光醫院今年2月起陸續調升護理人員薪資，明年1月累計調薪幅度將超過14%；輪值三班護理人員方面，自2023年11月起算，明年累計調漲幅度將達到25%，目前新光醫院的三班護病比已滿足法規標準，今年除新增150位新進護理師外，留任者也較往年增加，護理人力流失比例降低至7%。

至於衛福部長石崇良喊出修改「健保特約管理辦法」，讓新進醫護起薪達到最低工資的倍數。洪子仁認為，醫院可粗略分為都市型醫院與非都市型醫院，醫療層級又有醫學中心和地區醫院等不同分級，彼此間任務不同，「怎麼會是一刀切的薪資待遇？」

洪子仁說，如果希望規範醫護起薪，規則勢必要訂得非常詳細，如果新制訂出來，只有極少數醫療院所符合規範，顯然是不合理的，且醫療院所的醫事人員薪資是許多費用加總在一起，最低薪資法絕對不是一個很好的處理方式，執行上有很大的困難，還是希望透過醫療院所間的同儕自律，形成良性循環。

對於其他醫療院所加薪情況，長庚醫院行政中心執行長游進邦說，長庚每年都有固定調薪機制，屬於常態做法，幅度通常落在3％至4％。調薪時間點落在每年7月，與公立醫院多在1月調薪的作法不同。

馬偕紀念醫院則在11月9日舉辦145週年院慶運動會暨家庭日時即現場公布，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%。

北醫體系於113、114年已分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員之績效獎金與留任獎金，後續年度的薪資與福利方案，目前仍在研議中。

