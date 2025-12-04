健康網》耳鳴聲變尖恐是內耳發炎！ 小心聽力受損

若耳鳴聲突然變大、變尖銳，或是出現悶脹、暈眩或疼痛等情況，應提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

不少年長者有耳鳴症狀，但他們幾乎不會因此而就醫，頂多在健檢時被問到，才猛然地想起「好像有一點」，通常是「老化型耳鳴」。隨著年齡增長，內耳裡的聽毛細胞或螺旋神經元，都會慢慢地退化，逐一凋亡，聽力多少都會受到影響，腦幹為了填補聽覺的空缺，會自動啟動代償機制，放大殘存的聽覺訊號，產生代償性的耳鳴。

由於病程進展緩慢，這類耳鳴通常不大，不會造成困擾，頂多在安靜的環境中，才會察覺到一點，通常不需要特別治療。

突發刺鳴、暈眩恐與內耳病變有關

有些耳鳴不同於老化，來得又快又劇烈，例如某日早上起床，就突然聽見尖銳刺耳的聲音，甚至感到悶脹或暈眩，往往都與內耳或神經病變有關。可能是病毒或細菌感染，也可能是缺血或壓迫，甚至是自體免疫反應導致內耳發炎，會使耳朵進入1種「求救模式」，啟動強烈的「救援反應」，若不及時處理，恐怕會對聽力造成不可逆傷害。

CT較能分辨老化或發炎型耳鳴

在臨床上，該如何客觀地判斷耳鳴是老化？還是發炎所致？雖然許多人直覺會想到核磁共振 （MRI），但因成像原理是根據水分含量與質地差異，在高強度磁場下發出的訊號，器官型態會發生扭曲，較難評估細微的結構，因此，首推電腦斷層 （CT），其平面解析度，可達核磁共振的100倍，可以清楚地呈現內耳結構及周圍器官的各種細節，若出現血管腫脹、分泌物或黏膜變厚等現象，就確定是發炎性耳鳴；須注意的是，需考慮輻射劑量。

要分辨耳鳴是老化還是發炎所致？陳建志醫師首推電腦斷層檢查。（陳建志提供）

預防老化型耳鳴可從生活調整著手

目前醫學上，並沒有任何方法可以遏止老化，不可能讓細胞復活，但可透過一些方法來延緩老化，進而預防老年性聽障，例如，補充富含EPA的魚油改善微血管循環、控制三高、規律作息、充足睡眠等。

相反地，若是發炎型耳鳴，則需要針對病因積極治療，確保內耳功能不要迅速惡化。

聲音突變、伴隨症狀就醫檢查最關鍵

若耳鳴是慢慢地出現，聲音輕微且沒有其他症狀，大多屬於自然老化，不需過度擔憂；但若是突然變大、變尖銳，或是出現悶脹、暈眩或疼痛等情況，應提高警覺，及早就醫檢查。耳鳴有時只是歲月的痕跡，有時卻是身體發出的警訊，唯有正確就醫、處理，才能真正保護聽覺健康。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

