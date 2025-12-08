自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》提神也要顧健康 國健署：喝咖啡遵守3原則

2025/12/08 06:24

國健署指出，喝咖啡時盡量不要額外加糖；以鮮奶或保久乳代替奶精；搭配水果或全穀麵包取代精製甜點。（圖取自freepik）

國健署指出，喝咖啡時盡量不要額外加糖；以鮮奶或保久乳代替奶精；搭配水果或全穀麵包取代精製甜點。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早晨上班前，一杯香濃咖啡是許多上班族的「醒腦神器」，但要小心陷阱：精製糖和奶精！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文表示，喝咖啡時盡量不要額外加糖；以鮮奶或保久乳代替奶精；搭配水果或全穀麵包取代精製甜點。

咖啡這樣喝更健康

盡量不要額外加糖：減少糖分攝取，避免血糖快速波動，有助於降低肥胖及慢性病風險，也能喝到咖啡原有香氣與風味！

以鮮奶或保久乳代替奶精：奶精含有額外的添加劑和糖，可能造成身體負擔！建議選擇鮮奶或保久乳代替奶精，既能補充蛋白質，也能避免攝取到不必要的成分！

搭配水果或全穀麵包取代精製甜點：不少人喝咖啡喜歡搭配蛋糕或餅乾一起享用，建議改成水果或全穀麵包，可以攝取到更多維生素及礦物質營養唷！

國健署提醒，每個人體質不同，不一定都適合喝咖啡！如有特殊情形，飲用前請先諮詢專業醫事人員。

