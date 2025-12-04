自由電子報
兩性生殖

健康網》網紅醫：男性沒「射精」攝護腺癌發生率高逾2倍

2025/12/04 21:47

美國的網紅泌尿科醫師蕾娜提醒，若能定時定量「射精」，可降低攝護腺癌發生率。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國的網紅泌尿科醫師蕾娜提醒，若能定時定量「射精」，可降低攝護腺癌發生率。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕多數男性只要上了年紀，最憂心的莫過於「下半生的下半身問題」：攝護腺腫大，或攝護腺癌當然包含其中。在美國執業的網紅醫師蕾娜（Rena Malik）呼籲男性定時「射精」（不論是透過自慰或性行為，當然要注意安全與衛生）以維持體內睪固酮的水準，降低攝護腺癌發生率。該影片上傳短短2天便獲得20多萬人次觀看。

蕾娜表示，規律射精有助於「清理攝護腺」，清除積聚在攝護腺腺體中的老舊細胞物質、毒素和發炎物質。這些物質若長時間停滯在攝護腺組織中，可能會增加發炎，並在細胞層面引起變化，從而提高癌症風險。同時研究指出，經常射精可能增加睪固酮。睪固酮較濃的男性，其罹患攝護腺癌的風險略低。

蕾娜更引用一份追蹤近20年的研究，發現每月射精 21 次或以上的男性，與每月射精 4 到 7 次的男性相比，罹患攝護腺癌的風險較低。同時40至49歲的男性中，風險降低高達22%。另一份來自西班牙的新研究，發現患有攝護腺癌的男性報告在診斷前一年射精頻率較低。

蕾娜表示，與每月射精4次相比，每月射精0到3次的男性，風險高出138%。「從未射精」風險最高，高出271%。不過，這種關聯性對於晚期，或較為嚴重的癌症，以及有輕度泌尿道症狀但射精頻率低的男性更為明顯。

蕾娜強調，射精頻率只是影響攝護腺健康這個複雜拼圖中的其中一塊；增加射精次數並不能幫您免於攝護腺癌。飲食、運動也很重要，當然若有相關健康檢查，也可考慮。

