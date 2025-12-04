自由電子報
健康 > 杏林動態

護澎湖「心」健康 部澎心導管團隊成立12周年

2025/12/04 10:23

獲得重生的患者呂一忠，向命中貴人陳賢生醫師獻花致謝。（記者劉禹慶攝）

獲得重生的患者呂一忠，向命中貴人陳賢生醫師獻花致謝。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院心導管團隊2013年12月4日成立至今，已完成2142例心血管手術，由當初草創僅由心臟內科主任陳賢生醫師，率同2名醫護人員全年24小時不間斷，持續守護澎湖民眾長達12年，至今新血陳嗣堯醫師加入，並增為6名護理人員，讓澎湖人「心」健康獲得雙重保障。

今（4）日感恩記者會，由院長匡勝捷、衛生局長陳淑娟、消防局長許文光等人共襄盛舉，並邀請受惠民眾呂一忠出席分享，急性心機梗塞病發時，妻子正懷孕6甲，在重獲新生後，投入義消行列，學習急救技術，並廣邀親朋好友捐贈急救儀器，感謝醫院及消防局給予重生機會，讓他更珍惜孝順父母、健全家庭的時光。

同時會中也正式介紹，今年9月心臟內科新生力軍陳嗣堯醫師，為優秀在地澎湖子弟公費醫師返鄉服務，於高雄醫學大學醫學系畢業，在亞東醫院完成一般內科訓練及台南奇美醫院完成紮實心臟專科訊練，已通過心臟專科介入專科認證，專長為成人心臟疾病、冠狀動脈疾病及心導管介入治療、洗腎廔管血管整形術等，返鄉後完成澎湖醫院第1例血管內震破碎石手術。

另外，澎湖醫院醫療團隊與衛生局及消防局共同創立群組【菊島守心鏈】，由副院長蔡文祥指導，到院前給予雙抗血小板藥物降低死亡率。澎湖縣2、3級離島眾多，相關藥物顯得非常重要，提前給予將降低血栓形成，進而大幅度降低死亡率，澎湖醫院贈予【守心藥包】，使離島居民生命安全加以保障。

澎湖醫院院長匡勝捷，致贈離島守心藥包給衛生局長陳淑娟。（記者劉禹慶攝）

澎湖醫院院長匡勝捷，致贈離島守心藥包給衛生局長陳淑娟。（記者劉禹慶攝）

消防局與澎湖醫院合作，成立菊島守心鍊群組。（記者劉禹慶攝）

消防局與澎湖醫院合作，成立菊島守心鍊群組。（記者劉禹慶攝）

衛生福利部澎湖醫院心導管團隊成立十二年，守護澎湖人心健康。（記者劉禹慶攝）

衛生福利部澎湖醫院心導管團隊成立十二年，守護澎湖人心健康。（記者劉禹慶攝）

