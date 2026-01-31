自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》致命「漢他病毒」初期像感冒！醫談3層變化

2026/01/31 14:32

北市大安區驚傳有長輩因漢他病毒過世，成為今年首例死亡個案。醫師黃軒表示，漢他病毒初期症狀像是感冒，需觀察有沒有合併症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

北市大安區驚傳有長輩因漢他病毒過世，成為今年首例死亡個案。醫師黃軒表示，漢他病毒初期症狀像是感冒，需觀察有沒有合併症狀。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市大安區驚傳有老翁感染漢他病毒，成為今（2026）年首例因漢他病毒致死的案例；同時國外也有名人夫婦，疑似因漢他病毒離世。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，漢他病毒最大的特色是：它是「一開始像感冒的病毒」，容易錯過黃金治療時機。

黃軒表示，醫師最怕的是：太早把它當成感冒，就此錯過關鍵時機。在臨床現場，很多高風險病毒的開場白都很無害：流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛。「真正拉開差距的，不是第一天的症狀，而是接下來幾天身體怎麼變。」

第一層：真的只是感冒（風險低）

這一層多半可以放心觀察。黃軒表示，以下病毒：鼻病毒、一般冠狀病毒（非 SARS／MERS／COVID-19）、副流感病毒、成人型 RSV，通常以流鼻水、喉嚨痛為主；病程緩慢，幾天內逐步好轉，很少出現器官衰竭。病人只要休息加上支持性治療就好，不必過度緊張。

第二層：早期像感冒，但常被低估

這是門診最容易誤判的區域。「流感」一開始常被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛；「COVID-19 」前幾天輕微，卻可能在第5–8天突然惡化，甚至出現不喘但缺氧的陷阱；「腺病毒」則常合併喉嚨痛與結膜炎，群聚時尤其要小心。特點是：「前段太普通，後段才出事。」

第三層：一開始像感冒，但死亡率高

這一層，醫師會直接拉警報。「漢他病毒」早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；「立白病毒」起初只是發燒痠痛，後面卻可能進展成腦炎與昏迷；「禽流感、MERS、SARS 」也是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎。線索常藏在接觸史與惡化速度。

醫師的實戰心法

只要「感冒樣症狀」合併以下任一項，就不能再當普通感冒看：發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，或病情突然急轉直下。

